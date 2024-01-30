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“Arayın doktorum gelsin” | Sahnede fenalaşan Bülent Ersoy kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz dönemde sahnede fenalaşan Diva’nın, “Arayın doktorum gelsin” dediği iddia edilmişti. Önceki gün de doktorunun yanında olması kafaları karıştırdı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ocak 2024 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:00
“Arayın doktorum gelsin” | Sahnede fenalaşan Bülent Ersoy kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz gece Maslak'ta sahne alan Bülent Ersoy kendisini dinlemeye gelen kalabalık seyircisine muhteşem gece yaşattı. Sahneye çıkan Ersoy, sahnedeki koltuğu beğenmeyip yeni bir koltuk istedi ve sahnesine öyle devam etti. Bazı şarkılarının başında kendisini dinlemeye gelen doktoruna, "Doktorum gelmiş, hoş gelmiş" diyerek büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ersoy, seyircisinin de eşliğinde sevilen şarkılarını söylemeye devam etti.



'GANGSTER' TEMALI DEFİLE
Tasarımcı Şeyhmus Can'ın, sahibi olduğu erkek giyim markası, AFWEU Fashion Week Istanbul'un kapanış defilesine damga vurdu. 'Gangster' temalı defilede 20 model podyuma çıktı. Kostümler 1930 yıllarında İngiliz ve İtalyan gangsterlerin giydiği kıyafetlerden yola çıkarak tasarlandı. Defile sırasında gerçekleşen konsepte polis kılığında modeller, gangster tasarımları giyen modelleri kelepçeledi. Finalde ise Şeyhmus Can, modelleriyle podyuma çıkarak, seyirciyi selamladı. İki gün boyunca süren etkinliklerin geliri ise Türk Kalp Vakfı'na bağışlandı.

TURNEYE ÇIKIYOR!
Buray, Avrupa turnesine çıkıyor. Kasım ayında yayınlanan ve 14 şarkıdan oluşan "Al Senin Olsun Dünya" albümü ile büyük ses getiren Buray, sırasıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere'de vereceği konserlerle birlikte hayranlarıyla buluşacak. Buray, Şubat ayında ise üst üste İstanbul'da konserler verecek.

YENİ YILA DAMGA VURACAK!
Sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden Kardelen'in yeni albümü "Habibi" 2 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. "Ceketin Bende Kaldı" ve "İhya" gibi şarkıları ve göz alıcı sahne performansları ile tanınan Kardelen, yeni albümü ile 2024 yılına damga vurmaya hazırlanıyor.



AŞK YARADI
İrem Derici, önceki Bayrampaşa'da sahne aldı. Şıklığıyla dikkat çeken İrem Derici, "Selülitlerimiz belli olmasın diye varis çorabımızı giydik. Bunlar sıkı tutuyor. Bazıları 2-3 tane giyiyor. İsim vermeyeceğim" dedi. Derici, "Gökhan Fırat'a olan aşkınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Güzel güzel yaşıyoruz. Seviyorum" yanıtını verdi.

AVRUPA ÇIKARMASI!
Mert Demir, 2024 yılının ilk konserlerini Avrupa'da verdi. Demir; Gent, Frankfurt, Köln, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam gibi Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sahne aldı. Sözü ve bestesi ağırlıklı olarak kendine ait olan hit şarkılarıyla hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyeni, 6 konserinde de binlerce hayranı izledi.



ÖNCE TATİL SONRA SAHNE!
Melek Mosso, önceki akşam Kıbrıs'ta Chamada Otel'de sahne aldı. Siyah tonlarındaki şık kıyafeti ile sahnede dikkatleri üzerine çeken Mosso, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda evlendiği Serkan Sağdıç ile kısa bir tatil yaptığından bahseden şarkıcı, "Evlilik sonrası balayı yapamamıştık. Düğünümüzde bir abimiz, bize düğün hediyesi olarak Maldivler tatili hediye etmişti. Bizde eşimle bunu değerlendirdik" dedi.



YANGIN VAR!
Survıvor'ın başarılı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı "Yangın", 2 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. R&B ve HipHop tarzındaki başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısı "Yangın" ile diskografisine duygusal bir parça daha ekliyor.



LEYLA'YA KUMPAS
'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Koslu, Erman'dan yardım ister. Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

TAZIYEV TUTUKLANIYOR!
Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar. Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.



BEBELERİ PİSTTEN ALALIM
Songül Karlı, 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli çalışmasını yayınladı. Karlı, "İçime sinen harika bir çalışma oldu. Son dönemde müzik çalışmalarıma hız kazandırdım. Bu da bazı kesimleri ve isimleri rahatsız etmiş... Beni kıskananlar var. Buradan sizlerin aracılığıyla söylüyorum, asıl şimdi bebeleri pistten alalım" dedi.

YEŞİM SALKIM ALDATMAK'TA
Yeşim Salkım, Aldatmak dizisinin kadrosuna 58.bölümü itibariyle dahil olacak. Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure, gururuyla oynandığında her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip... Zennure'nin gelişi ile dizide dengeler değişecek, geçmişte yaşanan önemli olayların perdesi aralanacak.

MÜJDEYİ VERDİ
Murat Balcı, "Pare Pare" şarkısının klip çekimlerinde evsiz kılığına girdi. 1 gününü sokakta yaşayanlar gibi geçiren Balcı'yı dilenci sanan vatandaşlar, sanatçıya para verdi. Oyuncu arkadaşı Müjde Uzman da, Balcı'ya sürpriz yaparak klibe dahil oldu. Çekimler, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Balcı için zorlu geçti. Zaman zaman ağlama atakları geçiren şarkıcıyı, set ekibi teskin etti.

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