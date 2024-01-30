“Arayın doktorum gelsin” | Sahnede fenalaşan Bülent Ersoy kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz gece Maslak'ta sahne alan Bülent Ersoy kendisini dinlemeye gelen kalabalık seyircisine muhteşem gece yaşattı. Sahneye çıkan Ersoy , sahnedeki koltuğu beğenmeyip yeni bir koltuk istedi ve sahnesine öyle devam etti. Bazı şarkılarının başında kendisini dinlemeye gelen doktoruna, "Doktorum gelmiş, hoş gelmiş" diyerek büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ersoy , seyircisinin de eşliğinde sevilen şarkılarını söylemeye devam etti.





'GANGSTER' TEMALI DEFİLE

Tasarımcı Şeyhmus Can'ın, sahibi olduğu erkek giyim markası, AFWEU Fashion Week Istanbul'un kapanış defilesine damga vurdu. 'Gangster' temalı defilede 20 model podyuma çıktı. Kostümler 1930 yıllarında İngiliz ve İtalyan gangsterlerin giydiği kıyafetlerden yola çıkarak tasarlandı. Defile sırasında gerçekleşen konsepte polis kılığında modeller, gangster tasarımları giyen modelleri kelepçeledi. Finalde ise Şeyhmus Can, modelleriyle podyuma çıkarak, seyirciyi selamladı. İki gün boyunca süren etkinliklerin geliri ise Türk Kalp Vakfı'na bağışlandı.

TURNEYE ÇIKIYOR!

Buray, Avrupa turnesine çıkıyor. Kasım ayında yayınlanan ve 14 şarkıdan oluşan "Al Senin Olsun Dünya" albümü ile büyük ses getiren Buray, sırasıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere'de vereceği konserlerle birlikte hayranlarıyla buluşacak. Buray, Şubat ayında ise üst üste İstanbul'da konserler verecek.

YENİ YILA DAMGA VURACAK!

Sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden Kardelen'in yeni albümü "Habibi" 2 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. "Ceketin Bende Kaldı" ve "İhya" gibi şarkıları ve göz alıcı sahne performansları ile tanınan Kardelen, yeni albümü ile 2024 yılına damga vurmaya hazırlanıyor.