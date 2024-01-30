2024 Tuba Ünsal'a iyi gelmedi | 1 ayda tam dört kez FMF atağı (Ailevi Akdeniz Ateşi) geçirdi! "Korkunç sancılarla boğuştum!"

Şu sıralar sessizliğe gömülen güzel oyuncu hastalığının nüksettiğini, son 1 ayda 4 kez atak geçirdiğini söyledi. Ünsal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Korkunç sancılarla boğuştum.

İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum. Konunun biraz zihinde olduğuna dair kafa yordum, 1 hafta önce acıdan kıvranırken meditasyon yaptım, iyi geldi." "Çocukken annem benimle ilgilensin diye karnımı cimcirirdim. Hastane hastane dolaşırdık. İlgiye ihtiyacım olduğunda hastalanırdım! Yıllar sonra bu hastalık ortaya çıkınca bir yanımda garip bir rahatlama hissettim. Ama şimdi geriye dönüp, çocukken aldığım bu kararı iptal ettim!"