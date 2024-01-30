PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

2024 Tuba Ünsal'a iyi gelmedi | 1 ayda tam dört kez FMF atağı (Ailevi Akdeniz Ateşi) geçirdi! "Korkunç sancılarla boğuştum!"

Güzel oyuncu Tuba Ünsal’ın hastalığı nüksetti. Ünsal, 1 ayda tam dört kez FMF atağı (Ailevi Akdeniz Ateşi) geçirdiğini açıkladı: Korkunç sancılarla boğuştum!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ocak 2024 Güncelleme 30 Ocak 2024, 07:00
2024 Tuba Ünsal’a iyi gelmedi | 1 ayda tam dört kez FMF atağı Ailevi Akdeniz Ateşi geçirdi! Korkunç sancılarla boğuştum!

Tuba Ünsal, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isimlerin başında geliyor. İki çocuk annesi ünlü oyuncu Tuba Ünsal'a, 2008'de Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi konmuştu.

Şu sıralar sessizliğe gömülen güzel oyuncu hastalığının nüksettiğini, son 1 ayda 4 kez atak geçirdiğini söyledi. Ünsal, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Korkunç sancılarla boğuştum.

İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum. Konunun biraz zihinde olduğuna dair kafa yordum, 1 hafta önce acıdan kıvranırken meditasyon yaptım, iyi geldi." "Çocukken annem benimle ilgilensin diye karnımı cimcirirdim. Hastane hastane dolaşırdık. İlgiye ihtiyacım olduğunda hastalanırdım! Yıllar sonra bu hastalık ortaya çıkınca bir yanımda garip bir rahatlama hissettim. Ama şimdi geriye dönüp, çocukken aldığım bu kararı iptal ettim!"

KALITSAL HASTALIK!
Ailevi Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever, FMF); tekrarlayan yüksek ateş ile karın, akciğer ve eklemlerdeki ağrılarla kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Usulsüzlük kervanına İBB’ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev
Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’deki Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizi sonrası belli oldu: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay
SON DAKİKA