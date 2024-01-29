Yıllık 12 milyon lira alacaklar! Ekranların gözde çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç reklam anlaşması için kolları sıvadı

Bu markanın daha önce çalıştığı isim Beyazıt Öztürk 'tü. Firma, ünlü şovmenden istediği verimi alamadığı için Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ile görüşmelere başladı. Ünlü çifte görüşmeler sonucunda teklif edilen ücretin ise 12 milyon lira olduğu vurgulandı.

Çiftin, yapılan teklife sıcak baktığı ve yakın zamanda anlaşmaya varacağı ise gelen bilgiler arasında. Bu arada Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Londra'ya yerleşmiş, yaşadıkları yerden sürekli sosyal medya paylaşımları yapmışlardı. Ancak komşularının sürekli parti vermelerinden rahatsız olan ikili başka bir yere taşındı. "Yeni mahalle! Yeni hayat'' paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.

Bergüzal Korel ile eşi Halit Ergenç, yatırımlarını yurt dışına taşıdı. İngiltere'nin başkenti Londra'dan ev aldı. Çift 3 çocuğuyla Londra'ya taşınırken iş dolayısıyla İstanbul'a gidip gelmeye devam ediyor...