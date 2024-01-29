Çağla Şikel ve Enis Arıkan rotayı Dubai’ye çevirdi! Paraya para demeyip kazandıklarını yatırıma döndürüyorlar...

Şimdilerde birçok proje için yapımcılar kapısını çalsa da güzel oyuncu, yeni döneme kadar bir projenin içinde yer almak istemiyormuş. Önce Uzakdoğu tatile yapmak isteyen Serenay, daha sonra ABD'ye gidecekmiş.





NİSAN'DA BODRUM'DA HİZMETE GİRİYOR

Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndaki dünyaca ünlü plaj kulübü Scorpios, ikinci şubesini Bodrum'da açıyor. Yaz tatillerinde magazinsel ünlü isimlerimizin ve sosyetiklerimizin en çok tatile gittiği Mikonos Adası'nda bulunan popüler mekan Scorpios, Nisan ayından itibaren Bodrum'da hizmet vermeye başlayacak. Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan Caja by Maxx Royal içinde açılacak Scorpios, şimdiden merak konusu olmuş diyebilirim. Dünyanın en iyi plaj kulübü olarak gösterilen yemek, müzik ve eğlence hayatının en iyi mekanı olan Scorpios'a öyle ben geldim diye giremeyeceksiniz. En önemli seçenek Yunanistan daki Scorpios'un elit müşterisi olmak zorundasınız. Yani anlayacağınız dünya jet sosyetisini ağırlayacak bir mekan geliyor diyebilirim.

HAFTANIN 'EN'LERİ

Bazen instagram hesabı olmayan mekanlara girmesi zor olsa da oldukça popülerler. Bunlar arasında Nispetiye Caddesi'ndeki Kütüphane yer almakta. Kütüphane Etiler Canlı müzik üzerine eğlencenin en popüler olduğu mekanlar arasında geliyor.

Cabbar Nişantaşı da popülaritesini hiç kaybetmeyen mekanların başında geliyor. Türkiye'de bir ilk olan Ocakbaşı-Club konseptini açan mekan olan Cabbar, Nişantaşı'nın simge mekanları arasında oldu diyebilirim.