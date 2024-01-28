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Ünlü şarkıcı Simge kış turnesi için start verdi! Sahnede göz doldurdu

Simge, Raisa Vanessa imzalı iki özel tasarım kıyafetiyle kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Ünlü şarkıcı Simge kış turnesi için start verdi! Sahnede göz doldurdu

Simge, kış turnesine artık geleneksel hale gelen 'Simge Akustik' konseriyle önceki gün Bostancı'da start verdi. Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı eserlerin akustik versiyonlarına da repertuarında yer verdi. Güzel şarkıcı, biletleri günler öncesinden tükenen konserde 3 bin 500 hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı, şarkılarını tek bir ağızdan onlarla birlikte söyledi.
Doğan SAVAŞ



EKSİK GİDERDİ!
Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Gayrettepe bir AVM'deydi. Gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, "Dişçi randevum vardı onun için buradayım, gelmişken eksiklerimi alacağım" açıklamasında bulundu. Ocak ayı içerisinde yeni dizi ve film projelerinde yer alan başarılı oyuncu, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.



TEPKİLER SÜRÜYOR!
Fragmanı yayınlandığı günden beri çok konuşulan "İnci Taneleri" dizisi sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün 'pavyon dansı' özendirdiği gerekçesiyle birçok tepki çekmişti. İlk bölümü yayınlanan diziyi bazıları beğense de bazıları da kötü örnek oluşturduğunu dile getirmişti. Öte yandan Diyanet Sendikası da, pavyon sahneleri olan "İnci Taneleri" dizisi hakkında RTÜK'e müstehcenlik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

AYRILMAZ İKİLİ
Çağlar Ökten, Bahçeşehir Gölet'te bulunan Ayna Sahne'nin açılış gecesinde konser verirken, Seda Sayan da eşini en önden dinledi. Sahne öncesinde basın mensuplarının soruları yanıtlayan Ökten, kostümleri hakkında konuştu. Ökten, "Sahne kıyafetlerimi Seda ayarlıyor biliyorsunuz. Birlikte iş birliği içerisinde güzel işlere imza atıyoruz" dedi.

YENİ PARÇA ÇIKTI!
Ebru Polat, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Polat, "Her şey mükemmel gidiyor, yeni parça çıkardık 'Ateşini Yolla Bana' şimdiden 1.2 milyon dinlendi ve hitler arasına girdi" açıklamasında bulundu. Güzel şarkıcının, soğuk ve yağmurlu hava kombini ise dikkatlerden kaçmadı.



ELDE VAR AŞK!
İş dünyasının tanınan isimlerinden Murat Cevahir, geçtiğimiz gün sevgilisi Nadia ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde el ele geldikleri AVM'de ilk durakları mağazaların bulunduğu meydan katı olan çift, uzun süre alışveriş yapıp, yeni sezon ürünlerini inceledi. Yorgunluklarını meydan katında bulunan bir restoranda kahve içerek atan ikili, restoran çıkışı muhabirleri karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

FERAYE BÜYÜK ÇIKMAZDA
"Safir"in yeni bölüm konusu şöyle; Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır. Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır? Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir.

DENGELER DEĞİŞİYOR!
Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar. Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır...

10 YIL SONRA YENİDEN ALBÜM YAPTI
Şarkıcı Ece Seçkin, önceki akşam yapımcısı Samsun Demir, Arnavutköy'de yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçkin, "Bu akşam benim için inanılmaz derecede heyecanlıydı. 10 sene sonra yeniden bir albüm hazırladık. Sevgili yapımcı ile beraber yepyeni bir albümü dinledik. Ben bütün şarkılarımı kendisine dinlettim. Kendisine müzikal kariyerimdeki ve gelecekteki hayallerimden bahsettim" dedi.

YENİ HEYECAN!
"Olmazlara İnat" adlı teklisiyle 100 milyon gibi önemli ve yüksek bir dinleme elde eden Berkay Altunyay, yeni bir EP ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Duygusal melodileri romantik sözlerle betimlemeyi başarılı bir şekilde harmanlayan sanatçı, yeni EP'sinin ilk parçası olan "Gururum Kalmayacak"ı 26 Ocak itibarıyla yayınladı.

'SENEYE TÖRENDEYİM'
"Engelsiz Yaşam Vakfı", geçtiğimiz hafta "14. Yılın En İyileri Ödül Töreni"ni İstanbul'da düzenlemişti. Ödül töreninde meslek hayatlarını başarılarla geçiren önemli isimlere "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" verildi. Ödülünü almaya gelemeyen tek isim ise tiyatro dünyasının duayen ismi Haldun Dormen'di. 95. yaşını kutlamaya hazırlanan ünlü sanatçı, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" ödülünü evinde aldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi duyuran eski manken Ebru Destan, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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