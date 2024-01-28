Ünlü şarkıcı Simge kış turnesi için start verdi! Sahnede göz doldurdu

FERAYE BÜYÜK ÇIKMAZDA

"Safir"in yeni bölüm konusu şöyle; Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır. Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır? Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir.

DENGELER DEĞİŞİYOR!

Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar. Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır...



10 YIL SONRA YENİDEN ALBÜM YAPTI

Şarkıcı Ece Seçkin, önceki akşam yapımcısı Samsun Demir, Arnavutköy'de yemekteydi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçkin, "Bu akşam benim için inanılmaz derecede heyecanlıydı. 10 sene sonra yeniden bir albüm hazırladık. Sevgili yapımcı ile beraber yepyeni bir albümü dinledik. Ben bütün şarkılarımı kendisine dinlettim. Kendisine müzikal kariyerimdeki ve gelecekteki hayallerimden bahsettim" dedi.



YENİ HEYECAN!

"Olmazlara İnat" adlı teklisiyle 100 milyon gibi önemli ve yüksek bir dinleme elde eden Berkay Altunyay, yeni bir EP ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Duygusal melodileri romantik sözlerle betimlemeyi başarılı bir şekilde harmanlayan sanatçı, yeni EP'sinin ilk parçası olan "Gururum Kalmayacak"ı 26 Ocak itibarıyla yayınladı.



'SENEYE TÖRENDEYİM'

"Engelsiz Yaşam Vakfı", geçtiğimiz hafta "14. Yılın En İyileri Ödül Töreni"ni İstanbul'da düzenlemişti. Ödül töreninde meslek hayatlarını başarılarla geçiren önemli isimlere "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" verildi. Ödülünü almaya gelemeyen tek isim ise tiyatro dünyasının duayen ismi Haldun Dormen'di. 95. yaşını kutlamaya hazırlanan ünlü sanatçı, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" ödülünü evinde aldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi duyuran eski manken Ebru Destan, "Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullandı.