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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tatil için start verdi! Sosyal medyada çifte beğeni yağdı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, kızlarıyla birlikte tatile çıktı. Kızlarının ilk kez uzun bir uçuş deneyimi gerçekleştireceğini söyleyen Kobal, takipçilerinden bol şans istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tatil için start verdi! Sosyal medyada çifte beğeni yağdı

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti.

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncu, eski halinden bile daha fit olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı.



MUTLU AİLE TABLOSU!
Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu.

Kızları Lalin ve Leyla ile havalimanında fotoğraf paylaşan Kobal, takipçilerine ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Ünlü çift, kızlarını kucaklarına alarak mutlu aile pozu verdi. Peş peşe paylaşımlar yapan Sinem Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz, bol şanssınızı alırım..." dedi.

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