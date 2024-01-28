Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tatil için start verdi! Sosyal medyada çifte beğeni yağdı

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti.

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan güzel oyuncu, eski halinden bile daha fit olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı.