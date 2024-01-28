Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den Yunanistan çıkarması! Yaz-kış komşuda kalacak

Yunanistan'dan ev aldığı konuşulan oyuncu bunu doğrulayarak, "Evi aldım ama henüz tam anlamıyla bitmedi" demişti. Güzel oyuncu, Atina'dan aldığı evine sonunda kavuştu. Demet Özdemir, bir süre önce Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 1 milyon Euro yani yaklaşık 33 milyon TL'ye aldığı dubleks villasına yerleşti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Glifada bölgesinde bulunan bahçeli evinin dekorasyonu için de 50 bin Euro harcayan oyuncu, yılın 4-5 ayını burada geçirmeyi planlıyor. Kışları Atina, yazları Mikonos'ta bir düzen kurmaya hazırlanan Özdemir'in, Zekeriyaköy'de de çok şık bir villası var.

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