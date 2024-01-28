Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den ailesi hakkında samimi açıklamalar!

"KORKMUYORUM"

"Kuruluş Osman" dizisinde "Osman Bey" karakterini canlandıran eşi Burak Özçivit hakkında da konuşan Evcen, muhabirlerin "Sette bir kaza olmasından korkuyor musunuz?" sorusuna, "Ya ilk dönemlerde korkuyordum biraz ama Burak çok alıştı. At da riskli ama o şu an çok hakim... Ufak tefek yaralanmaları onun da oluyor tabii ki ama gerçekten ufak şeyler" diyerek korkmadığını dile getirdi.

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