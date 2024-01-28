Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den ailesi hakkında samimi açıklamalar!

Fahriye Evcen, önceki gün Etiler'deydi. Bir reklam çekimi için ön görüşmeye geldiğini söyleyen Evcen, geçtiğimiz günlerde de ailesi ile yaptığı kayak tatili hakkında konuştu.
Fahriye Evcen, önceki gün Etiler'deydi. Bir reklam çekimi için ön görüşmeye geldiğini söyleyen Evcen, geçtiğimiz günlerde de ailesi ile yaptığı kayak tatili hakkında konuştu.
Güzle oyuncu, "Karan kayağı çok sevdi. Tekrar bir kayak tatili planlamak istiyorum" dedi.
İki çocuk annesi olan ünlü isim, çocukların bakımı hakkında da konuştu. Evcen, "Tek bakmıyorum, evde destek olan bir ablamız var. Herkes, Karan ve Kerem'i birbirine benzetiyor. Kardeşler sonuçta ama Kerem, Burak'a çok benziyor bence" dedi.
"KORKMUYORUM"
"Kuruluş Osman" dizisinde "Osman Bey" karakterini canlandıran eşi Burak Özçivit hakkında da konuşan Evcen, muhabirlerin "Sette bir kaza olmasından korkuyor musunuz?" sorusuna, "Ya ilk dönemlerde korkuyordum biraz ama Burak çok alıştı. At da riskli ama o şu an çok hakim... Ufak tefek yaralanmaları onun da oluyor tabii ki ama gerçekten ufak şeyler" diyerek korkmadığını dile getirdi.