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Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Boşanacakları konuşuluyordu: Davalarını geri çektiler...

Bir süre önce boşanma kararı alan Sahra Işık ve İdris Aybirdi arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili, boşanma davalarını geri çekerek boşanmaktan vazgeçti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:04
Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Boşanacakları konuşuluyordu: Davalarını geri çektiler...

Survivor yarışmasıyla ünlenen eski voleybolcu Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Bir süredir evliliklerinde çalkantılar yaşayan çift, Ekim 2022 yılında boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.

Aybirdi, evlilik yıldönümü yemeğinde eşi Işık'ın boşanma davası açtığını söylemesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Her fırsatta eşini sevdiğini ifade eden Aybirdi, önceki gün Levent'te görüntülendi.

"SORUNLARI ÇÖZDÜK"
Aybirdi Survivor yarışması için Dominik'te bulunan eşi Sahra Işık ile karşılıklı anlaşarak boşanma davasını geri çektiklerini söyledi. Aybirdi, "Davayı tamamen geri çektik. Sorunlarımızı çözdük ve şu an ilişkimizde bir problem yok.

Sahra Survivor'a gitmeden önce bir veda gecesi yapmıştık. Yarışmada da başarılı gidiyor, kendisini destekliyorum" diye konuştu.

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