Survivor Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi’den olay hamle! Boşanacakları konuşuluyordu: Davalarını geri çektiler...

Survivor yarışmasıyla ünlenen eski voleybolcu Sahra Işık ve İdris Aybirdi , 2019 yılında evlenmişti. Bir süredir evliliklerinde çalkantılar yaşayan çift, Ekim 2022 yılında boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.

Aybirdi, evlilik yıldönümü yemeğinde eşi Işık'ın boşanma davası açtığını söylemesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Her fırsatta eşini sevdiğini ifade eden Aybirdi, önceki gün Levent'te görüntülendi.

"SORUNLARI ÇÖZDÜK"

Aybirdi Survivor yarışması için Dominik'te bulunan eşi Sahra Işık ile karşılıklı anlaşarak boşanma davasını geri çektiklerini söyledi. Aybirdi, "Davayı tamamen geri çektik. Sorunlarımızı çözdük ve şu an ilişkimizde bir problem yok.