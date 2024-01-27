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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un darp olayında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda; Bulutsuz’da olayın ardından ‘anksiyete bozukluğu’ geliştiği ve yaralanmasının hafif olmadığı belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:03
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un darp olayında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan davaya Adli Tıp Kurumu raporu eklendi.

YARALANMALAR BASİT NİTELİKTE DEĞİL
Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

BULUTSUZ'UN YÜZÜNDE SABİT İZ YOK
Deniz Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığının olmadığı, yüzünde herhangi sabit izin olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği ATK raporunda yer aldı.

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