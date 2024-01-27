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Elif Buse Doğan seslendirdiği dördüncü şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu!

Elif Buse Doğan, Arabesk projesi kapsamında sevilen şarkıları kendi yorumuyla sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Elif Buse Doğan seslendirdiği dördüncü şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu!

Elif Buse Doğan, Arabesk projesi kapsamında sevilen şarkıları kendi yorumuyla sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Doğan, seslendirdiği dördüncü şarkı olan "Sessizce"yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Doğan, söz ve müziği Orçun Kurtoğlu'na ait olan ve daha önce Cengiz Kurtoğlu'nun sesiyle herkesin gönlünde taht kuran eser "Sessizce" ile yine iddialı olduğunu gösterdi.



ENDİŞELİ BEKLEYİŞ!
"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın kahrolmaktadır. Haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hastanede alırlar. Orhanların kapısına gelen avukat, Eren ailesini şaşkınlığa uğratır.

Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.



YENİ ALBÜM!
Cem Adrian, yeni albümüyle dinleyiciyle yeniden buluştu. 10 şarkıdan oluşan bu albüm; Aşık Veysel'den, Pir Sultan Abdal'a, Zülfü Livaneli'den, Ahmet Yurt'a uzanan eserleri ile benzersiz bir kültüre selam ve saygı albümü olma özelliği taşıyor. Eserler Üç telli Cura (Dede bağlaması) ile, kültürün özünde yorumlandı ve hücum kayıt tekniği ile kaydedilen albümde tüm eserlerin anlık ve canlı hissiyatı korundu.



PEMPE ŞEKER!
Ceren Gündoğdu, geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne aldı. 2023 yılında yurt dışı ve yurt içinde verdiği konserlerin yanı sıra çıkardığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren Gündoğdu, yeni yıla da bomba gibi girdi. Pembe kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, muhteşem performansının yanı sıra sahne enerjisiyle de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.



AŞK ULAŞILMAZDIR
Dördüncü kez koronavirüse yakalanan Hafsanur Sancaktutan, dün akşam bir film galasına katıldı. Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen oyuncu, "Bunu da atlattım. Korona ile aramızda güzel ilişki kurduk. Ama artık beş olmayacak" dedi. Güzel oyuncu, "Aşk imkansızlar olunca daha mı tutkulu olur?" sorusuna, "Evet... Yarım kalanlar sonsuz olur. Ulaşamadığın şey aşktır" dedi.



SINIFTA KALDI
Melisa Aslı Pamuk, son olarak başrolünde yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmamasıyla gündeme gelmişti. Galaya gitmeyip Paris defilelerinden paylaşımlar yapan Melisa Aslı Pamuk şimdi de külot modasına uydu. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Pamuk'un tarzına yorum yağdı. Ünlü isme sosyal medyada, 'Giyinmeyi unutmuş' ve 'Buna da tarz mı deniyor' gibi yorumlar yapıldı.

SİMGE'NİN YAKIŞIKLISI!
Galatasaray resmi hesabı, "Aşkın Olayım" ile özdeşleşen Icardi'nin dönüşünü, Simge'nin yeni şarkısı "Yakışıklı" ile kutladı. Paylaşımda şarkının dizeleri olan "Yakışıklı, hani sen gülüyorsun ya inceden" sözlerine yer verildi. Simge de, Galatasaray'ın resmi sayfasından yapılan gönderiyi Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Yakışıklıya geçmiş olmuş. Bu kadar yakışmazdı bir şarkı sana" notunu düştü.



ESKİYE DÖNÜŞ!
Hande Erçel, saçlarını kızıla boyatarak uzun süre gündem olmuştu. Erçel'in yeni tarzı kimilerinin beğenisi kazanırken kimileri oyuncunun doğal halinin ona daha çok yakıştığını belirtmişti. Oyuncu, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla eski saç rengine kavuştuğunu duyurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan Erçel, poz verirken bu defa okul kimlik kartını gösterdi.



'ESTETİĞİM YOK'
Tayfun Duygulu, önceki gün eşi Bella Duygulu ile Nişantaşı'ndaydı. 90'lı yıllarda "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla deri mont efsanesini başlatan Duygulu, bir mağazada gördüğü deri monttan gözünü alamadı. Yıllar sonra deri mont giyerek tarzını yine konuşturan Duygulu, "Bana yerli Elvis Presley diyorlardı. Elvis stilini kendime yakıştırdım" şeklinde konuştu. Son dönemde erkek sanatçıların estetik yaptırması hakkında konuşan Duygulu, "Bende yok... Ben daha tercih etmedim. İhtiyacı olan ve kendini iyi hissediyorlarsa yaptırsınlar. Güzel olanlar da var, Abartıya kaçanlar da... Bakımlı, şık ve genç kalmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

'AZAT' ETTİ
İki yıl önce yayımlanan şarkısı ile ilk seslerini duyuran alternatif müziğin genç yıldızlarından Reyna Toyrana 5. teklisinde de iddiasını gösterdi. Bugüne kadar kendi söz ve bestelerini yazan Toyrana, müzikseverlerin beğenisine "Azat" isimli yeni teklisini sundu. Sözü müziği Toyrana'ya düzenlemesi Emrah Demirlap'e ait şarkının klip senaryosunu da yönetmenliğini de genç sanatçı kendi üstlendi.

SÜRPRİZ İKİLİ!
Yonca Lodi ve Mert Aydın, "Hepsi Sen" isimli çalışmalarını tüm dijital platformlardan yayınladı. Lodi, "İlk defa Mert'le bir araya gelip bir şarkıda buluşuyoruz. Çok güzel bir işe imza attık" dedi. Duygularını dile getiren Aydın ise, "Yonca hanımla çalışmak büyük bir zevk ve keyif" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN!
Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile birlikte bir eğlence merkezindeydi. Kızı için geldiği eğlence merkezinde kendini oyunlara kaptıran Akalın'ın, çarpışan arabaya binerek doyasıya eğlenmesi ise ortaya renkli görüntüler çıkardı. Oyun alanında geçirdikleri zaman sonrası karaoke alana geçen anne-kız, beraber şarkı seslendirmeyi de ihmal etmedi.

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