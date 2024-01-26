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İbrahim Tatlıses herkesten dua istedi torununun hastalığını açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizlerinden birinin kalbinde sorun var

İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikizlerini dünyaya getirmişti. İbrahim Tatlıses, ikiz torunlarının sağlık durumları ile ilgili bilgi verdi: Birinin kalbinde sorun var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
İbrahim Tatlıses herkesten dua istedi torununun hastalığını açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizlerinden birinin kalbinde sorun var

Ünlü çift, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Şefkatli'nin ikizleri de Halkalı'da özel bir hastanede dünyaya gelmişti.

Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da yapmıştı. 9 torun sahibi İbrahim Tatlıses, hastaneye ziyarete gitmişti. Ünlü türkücü, önceki gün de Instagram hesabından ikiz torunlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

HAYRANLARINA SESLENDİ!
İkiz torunlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tatlıses, birinin kalbinde problem olduğunu açıklayıp, hayranlarından dua istedi.

Tatlıses açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tatlıses "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

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