İbrahim Tatlıses herkesten dua istedi torununun hastalığını açıkladı! Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’in ikizlerinden birinin kalbinde sorun var

Tatlıses açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tatlıses "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

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