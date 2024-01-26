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Galaya katılmaması olay olmuştu! Melisa Aslı Pamuk'tan yeni Paris pozları...

Melisa Aslı Pamuk galaya neden katılmadığına dair henüz bir açıklama yapmazken yeni Paris pozlarını paylaştı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Galaya katılmaması olay olmuştu! Melisa Aslı Pamuk’tan yeni Paris pozları...

Melisa Aslı Pamuk'un, başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin galasına katılmayıp Paris'te moda defilelerine katılması olay olmuştu. Birkaç farklı defileden çektiği anları sosyal medyada yayınlayan Pamuk, galaya neden katılmadığına dair henüz bir açıklama yapmazken yeni Paris pozlarını paylaştı. Yeşiller içinde poz veren güzel oyuncu, binlerce beğeni ve yorum aldı.


SER VERİP SIR VERMEDİ
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün başrolünde yer aldığı "Aşk Mevsimi" filminin galasına katıldı. Siyah beyaz bir kombin tercih eden ve güzelliğiyle hemen dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, "Çok fazla konuşmak istemiyorum, çünkü hemen spoiler veriyorum. Güzel bir film çektik" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)



YANGIN VAR!
Başarılı sanatçı Hande Ünsal, bir yıllık sessizliğini 'Yangın'la bozdu. Yaza girmeden kariyerinin ilk albümünü yayınlamaya hazırlanan Ünsal, albümün ilk şarkısı, 'Yangın'ı müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçı, "İlk albümüm 'Alev Alev' geliyor. Bu sene daha çok üreten bir Hande Ünsal göreceksiniz" dedi.

İŞİN ASLI TEMPO!
Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Bu ay biraz koşuşturmalı geçti, 3 projede yer aldım. Her şey harika gidiyor. 23 Şubat'ta 'İki Yüzlü' adlı sinema filmimiz vizyona giriyor" diye konuştu.

ALIŞVERİŞ GÜNÜ!
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hacı Sabancı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı iş insanı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen şık tarzından ödün vermeyen Sabancı, sempatik halleriyle de dikkat çekti.



'PROJE OKUYORUM'
Oyuncu Birkan Sokullu, önceki gün Etiler'de bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Sokullu, "2023 çok güzel geçti. Biraz tatil yaptım, şimdi de gelen projeleri okuyorum. Bu aralar buralardayım, evde vakit geçiriyorum, spor yapıyorum" dedi. Gazetecilerin, "15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynamışsınız. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna yakışıklı oyuncu, "Evet doğrudur, o klipte oynadım. Zamanında birçok şey yaptım" dedi. (Aydın HAMZA)


İPLER KOPUYOR!
"Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek. Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak.

SEÇİM YAPACAK!
Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak. Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek; Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.



2024'ÜN İLK PLAKETİ
Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha "Sanatta Engel Yok Vakfı"na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı. Pekkan ödülünü Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, başkan yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zanbak ve sanatçı Semra Çelik verdi.



MEVZU YENİ BAŞLIYOR
Uğur Işılak yeni şarkısı, 'Mevzu Yeni Başlıyor' için kamera karşısına geçti. Sözü ve müziği Işılak'a ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı yaptı. Beyoğlu'nun arka sokaklarında çekilen klip özellikle gençlerin düşeceği bazı tehlikelere karşı uyarı niteliği taşıyor.

"VAY VAY" GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Fantazı-pop müziğinin güçlü sesi Prens Erkan Serçe, kendi imzasını taşıyan söz ve müziğiyle müzikseverleri kucaklayan yeni şarkısı "Vay Vay"ı dinleyicilerle buluşturdu. Orhan Üstündağ'ın yönetmenliğinde Bodrum'da çekilen şarkının klibi, 25 Saat Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının aranjesi ise Tamer Özkan tarafından özenle yapıldı.

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