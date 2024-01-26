Galaya katılmaması olay olmuştu! Melisa Aslı Pamuk’tan yeni Paris pozları...

Melisa Aslı Pamuk 'un, başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin galasına katılmayıp Paris 'te moda defilelerine katılması olay olmuştu. Birkaç farklı defileden çektiği anları sosyal medyada yayınlayan Pamuk, galaya neden katılmadığına dair henüz bir açıklama yapmazken yeni Paris pozlarını paylaştı. Yeşiller içinde poz veren güzel oyuncu, binlerce beğeni ve yorum aldı.

SER VERİP SIR VERMEDİ Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz , geçtiğimiz gün başrolünde yer aldığı "Aşk Mevsimi" filminin galasına katıldı. Siyah beyaz bir kombin tercih eden ve güzelliğiyle hemen dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, "Çok fazla konuşmak istemiyorum, çünkü hemen spoiler veriyorum. Güzel bir film çektik" diye konuştu. ( Doğan SAVAŞ)





YANGIN VAR!

Başarılı sanatçı Hande Ünsal, bir yıllık sessizliğini 'Yangın'la bozdu. Yaza girmeden kariyerinin ilk albümünü yayınlamaya hazırlanan Ünsal, albümün ilk şarkısı, 'Yangın'ı müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçı, "İlk albümüm 'Alev Alev' geliyor. Bu sene daha çok üreten bir Hande Ünsal göreceksiniz" dedi.

İŞİN ASLI TEMPO!

Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Bu ay biraz koşuşturmalı geçti, 3 projede yer aldım. Her şey harika gidiyor. 23 Şubat'ta 'İki Yüzlü' adlı sinema filmimiz vizyona giriyor" diye konuştu.