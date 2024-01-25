Kuruçeşme’de el ele görüntülendiler | Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran Berk Atan, geçtiğimiz yaz gönlünü Çağla Boz'a kaptırmıştı.
Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran Berk Atan, geçtiğimiz yaz gönlünü Çağla Boz'a kaptırmıştı.
Atan ve Boz, tatilde çekilen fotoğraflarıyla birlikteliklerini ilan etmişti. İkilinin yazın başlayan ilişkileri kısa sürmüş ve Berk Atan aradığı mutluluğu yine bulamamıştı. Boz'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Atan'ın kapısını aşk bir kez daha çaldı.
GİZLİ TUTUYORLAR!
İddialara göre yakışıklı oyuncu, Çiğdem Batur ile yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan Atan ve Batur, birlikte gecelerde de boy göstermeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir mekana gizli gizli giden ikili, el ele görüldü. Şimdilik ilişkilerini saklı tutmaya çalışan Atan ve Batur, sadece yakın dostlarına birlikte olduklarından bahsetti. Öte yandan ikili, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye de başladı.