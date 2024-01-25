Kuruçeşme’de el ele görüntülendiler | Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran Berk Atan gönlünü o isme kaptırdı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayıran Berk Atan, geçtiğimiz yaz gönlünü Çağla Boz'a kaptırmıştı.

Atan ve Boz, tatilde çekilen fotoğraflarıyla birlikteliklerini ilan etmişti. İkilinin yazın başlayan ilişkileri kısa sürmüş ve Berk Atan aradığı mutluluğu yine bulamamıştı. Boz'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan Atan'ın kapısını aşk bir kez daha çaldı.