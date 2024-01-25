"Karlar kraliçesi Fahriye" | Kayak şıklığı takipçilerinden tam not aldı!

Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle kendilerine hayran bırakan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden...

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmuşlardı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinde ortaya çıktı.