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"Karlar kraliçesi Fahriye" | Kayak şıklığı takipçilerinden tam not aldı!

Ailesi ile kar tatiline çıkan Fahriye Evden'in kayak şıklığı takipçilerinden tam not aldı. Tulumu ile karlar üzerinde poz veren Evcen’e binlerce beğeninin yanı sıra, “Karlar kraliçesi” yorumları yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:03
Karlar kraliçesi Fahriye | Kayak şıklığı takipçilerinden tam not aldı!

Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle kendilerine hayran bırakan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden...

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmuşlardı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinde ortaya çıktı.

"GÜZELLİK ABİDESİ"
Güzelliği dillere destan oyuncu Fahriye Evcen, ardı ardına sıraladığı kar pozlarında şıklığıyla hayran bıraktı.

Daha önce yıldızlarla dolu kombineyle beğeni toplayan Evcen'den önceki gün yeni kareler geldi. "Güzellik abidesi" yorumları yapılan Evcen'in kayak şıklığı hayranlarından tam not aldı. Renkli tulumu çok yakıştırılan güzel oyuncunun, "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yağan kareleri sosyal medyayı salladı.

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