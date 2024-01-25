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Hayranlarından yoğun ilgi! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli: Atatürk filmi hayatımın en büyük imzası...

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet etti. Atatürk filminden sonra zorlu bir süreç geçtiğini söyleyen İynemli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:01
Hayranlarından yoğun ilgi! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli: Atatürk filmi hayatımın en büyük imzası...

Aras Bulut İynemli, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet etti.

Atatürk filminden sonra zorlu bir süreç geçtiğini söyleyen İynemli, "Bir programda açıklama yaptınız 'adabımızdan dolayı sustuk' diye bununla ilgili ne söylemek istersiniz sorusuna İynemli, "Evet bu doğru... Orada tek başıma bir programa çıktığım için birçok şeyi açık açık konuştum.

Atatürk filmi hayatımın en büyük imzası... Bu filmin Politize olmasına müsaade etmem" dedi.

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