Hayranlarından yoğun ilgi! Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli: Atatürk filmi hayatımın en büyük imzası...

Atatürk filminden sonra zorlu bir süreç geçtiğini söyleyen İynemli, "Bir programda açıklama yaptınız 'adabımızdan dolayı sustuk' diye bununla ilgili ne söylemek istersiniz sorusuna İynemli, "Evet bu doğru... Orada tek başıma bir programa çıktığım için birçok şeyi açık açık konuştum.