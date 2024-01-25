Annesine benzerliği sosyal medyada gündem oldu! Seda Bakan ve ailesi Alp Dağları’nda tatilde

Güzel oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ile birlikte Alp Dağları'nda tatile gitti.
Güzel oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ile birlikte Alp Dağları'nda tatile gitti.
Magazinden uzak, kendi halinde bir hayat yaşamayı tercih eden Seda Bakan, kızları ve eşiyle çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bakan'la kızı Leyla'nın birbirlerine olan benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu.
ERCİYES'E CEMRE DÜŞTÜ!
Sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Cemre Baysel şimdi de kar üzerindeki pozlarıyla çok konuşuldu. Baysel, 'Erciyes'te ilk gün' notunu düştüğü pozlarını Instagram'dan peş peşe paylaştı. Genç oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Baysel'e sosyal medyada, 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Çok başka güzelsin', 'Duru güzelliğin' ve 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ!
Aslışah Alkoçlar, İstanbul'da kar göremeyince soluğu Uludağ'da aldı. Sosyetik isim, ablası Neslişah Alkoçlar ve çocuğuyla birlikte çıktığı kar tatilinden karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Kar üzerinde hünerlerini de sergileyen Alkoçlar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
TÜRKİYE HAYRANI!
Özbekistan'ın sevilen yıldızlarından Aziz Yuldashev, Türkiye'de ilk konserini geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdi. İngilizce, Türkçe ve Özbekçe şarkılar söyleyen Yuldashev, Türk hayranlarıyla Beşiktaş'ta buluştu. Gecede, Murat Göğebakan'ın "Vurgunum" şarkısını coverladığı yeni projesini de müjdeleyen Yuldashev, şunları söyledi: ''Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Türkleri, yemeklerini, şarkılarını, şehirlerini çok seviyorum."
YOĞUN TEMPO!
Türk pop müziğine damgasını vuran Ayşegül Aldinç, 2024 yılında daha fazla sahnede yer alacağının müjdesini verdikten sonra konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Kendisini özleyen dinleyicisine yine unutulmaz bir gece yaşatmak üzere, 27 Ocak Cumartesi günü Kartal'da sahne alacak olan Aldinç, fırtınalar estirecek.
ÖNCE ÇOCUKLAR!
Demet Şener, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Şener, okulların tatil olması ile birlikte çocuklarla ilgilendiğini söyledi. Ünlü manken, ''Çocuklarım dışında hiçbir şey umurumda değil. Anne olmak bunu gerektirir zaten. Bütün gün çocuklarımla birlikte olsam bile yetmiyor. Okullar tatil olunca da onlar için mini bir alışverişe geldim'' dedi. (Doğan SAVAŞ)
YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ!
Kızı Elay ile paylaştığı pozlara önceki gün bir yenisini daha ekleyen Aslı Enver'i, hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Enver sosyal medyadan paylaştığı kareleriyle beğeni topladı. Enver'e yorum yapan isimlerden birisi de Eda Ece oldu. Ece yorumunda, "Ay gerçekten mis hemen bana geliyorsunuz, öpmem gerekli" dedi.
SÖMESTR GEZİSİ
Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, önceki gün kızları Hira ile beraber İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Sömestr tatilinin başlamasıyla beraber kızlarıyla dolu dolu zaman geçirdiklerini ifade eden Akalın, binlerce deniz canlısını yakından inceleyerek deniz canlıları hakkında rehberlerden bilgi almayı da ihmal etmedi. (Doğan SAVAŞ)
HAYRAN KALDIK!
Başarılı oyuncu Didem Balçın, oğlu Alican ile birlikte Ataşehir'de bulunan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezdi. Sergiyi hayranlık ile gezen anne-oğul şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balçın, "Bugün oğlumla baş başa sergiyi gezelim dedik. Çok keyifliydi hayran kaldık" ifadelerinde bulundu.
'KÖTÜ DÜŞÜNÜYORLAR'
Yıldız Tilbe, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Hakkında çıkan haberlerden dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Tilbe, "Beni arayıp teyit etmek gibi bir niyetleri bile yok, kötü düşünüyorlar" dedi. Ayrıca Tilbe, "Kalbimden Çıkmıyorsun adlı yeni şarkım çıktı. Olumlu geri dönüşler oldukça mutlu oluyorum" dedi. Başarılı sanatçı, kendisini dinleyen basın mensubu arkadaşlara "Kolay gelsin" dedikten sonra oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
UZUN SÜRMEYECEK!
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır. Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar. Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır. Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır.
HAMAMI BASTIK!
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Zeynep Bastık, bu defa son pozlarıyla olay oldu. Arkadaşlarıyla hamama giden ünlü isim, bornozuyla poz verdi. Bastık'ın hamam pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı 'O kurnadan bu kurnaya' notunu düştüğü karelerini peş peşe paylaştı. Daha önceki paylaşımlarıyla ayaklarıyla gündem olan Bastık'ın bu defa ayaklarını göstermemesi dikkat çekti. Ünlü isme sosyal medyada, 'Ayakları nasıl görememeyiz ya' ve 'Bornozla fotoğraf var ama ayak yok' gibi yorumlar yapıldı.