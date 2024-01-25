Annesine benzerliği sosyal medyada gündem oldu! Seda Bakan ve ailesi Alp Dağları’nda tatilde





SÖMESTR GEZİSİ

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, önceki gün kızları Hira ile beraber İstanbul Akvaryum'da görüntülendi. Sömestr tatilinin başlamasıyla beraber kızlarıyla dolu dolu zaman geçirdiklerini ifade eden Akalın, binlerce deniz canlısını yakından inceleyerek deniz canlıları hakkında rehberlerden bilgi almayı da ihmal etmedi. (Doğan SAVAŞ)





HAYRAN KALDIK!

Başarılı oyuncu Didem Balçın, oğlu Alican ile birlikte Ataşehir'de bulunan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezdi. Sergiyi hayranlık ile gezen anne-oğul şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balçın, "Bugün oğlumla baş başa sergiyi gezelim dedik. Çok keyifliydi hayran kaldık" ifadelerinde bulundu.





'KÖTÜ DÜŞÜNÜYORLAR'

Yıldız Tilbe, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Hakkında çıkan haberlerden dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Tilbe, "Beni arayıp teyit etmek gibi bir niyetleri bile yok, kötü düşünüyorlar" dedi. Ayrıca Tilbe, "Kalbimden Çıkmıyorsun adlı yeni şarkım çıktı. Olumlu geri dönüşler oldukça mutlu oluyorum" dedi. Başarılı sanatçı, kendisini dinleyen basın mensubu arkadaşlara "Kolay gelsin" dedikten sonra oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)





UZUN SÜRMEYECEK!

"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır. Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar. Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır. Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır.



HAMAMI BASTIK!

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Zeynep Bastık, bu defa son pozlarıyla olay oldu. Arkadaşlarıyla hamama giden ünlü isim, bornozuyla poz verdi. Bastık'ın hamam pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı 'O kurnadan bu kurnaya' notunu düştüğü karelerini peş peşe paylaştı. Daha önceki paylaşımlarıyla ayaklarıyla gündem olan Bastık'ın bu defa ayaklarını göstermemesi dikkat çekti. Ünlü isme sosyal medyada, 'Ayakları nasıl görememeyiz ya' ve 'Bornozla fotoğraf var ama ayak yok' gibi yorumlar yapıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN