Amerika’da ATV damgası! Turkish Drama Gala etkinliğine 4 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi damga vurdu

Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert'e yoğun ilgi gösterildi. Uluslararası basın mensuplarına röportaj veren dizinin sevilen çifti kırmızı halıda yürüyerek geceye damgasını vurdu.

Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'daki başarısına katkıları sebebiyle gecede ödül aldı. Geceye katılan Yiğit Koçak ve Lizge Cömert sahneye birlikte çıkarak Kardeşlerim'in hikayesine gösterilen yoğun ilgi ve reyting başarısı sebebiyle hayranlarına teşekkür etti.