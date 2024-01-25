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Amerika'da ATV damgası! Turkish Drama Gala etkinliğine 4 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi damga vurdu

Geçtiğimiz akşam Miami’de gerçekleştirilen Turkish Drama Gala etkinliğine atv ve 4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi damga vurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:01
Amerika’da ATV damgası! Turkish Drama Gala etkinliğine 4 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi damga vurdu

Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert'e yoğun ilgi gösterildi. Uluslararası basın mensuplarına röportaj veren dizinin sevilen çifti kırmızı halıda yürüyerek geceye damgasını vurdu.

Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'daki başarısına katkıları sebebiyle gecede ödül aldı. Geceye katılan Yiğit Koçak ve Lizge Cömert sahneye birlikte çıkarak Kardeşlerim'in hikayesine gösterilen yoğun ilgi ve reyting başarısı sebebiyle hayranlarına teşekkür etti.

BAŞARI ÖDÜLÜ!
atv, ihracat alanındaki birinciliği ve yıllardır süregelen reyting başarısı sebebiyle geceyi ödülle taçlandırdı. Ödülü atv adına İçerik Satış Müdürü Müge Akar aldı. Müge Akar, etkinlik yöneticilerine ve Amerika'daki iş ortaklarına bu hayali başarıya dönüştürmekteki katkıları sebebiyle içtenlikle teşekkür etti.

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