İsmini mi değiştiriyor? Yılmaz Erdoğan ile boşanan Belçim Bilgin’den çarpıcı açıklamalar: “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler”

Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Belinin kırıldığı ve 6 ay yatağa mahkum kaldığı kazayı ilk kez anlatan oyuncu şunları söyledi:
Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Belinin kırıldığı ve 6 ay yatağa mahkum kaldığı kazayı ilk kez anlatan oyuncu şunları söyledi:
Çok küçük bir trafik kazası! Mukadderat denilen! Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir "dolunay ritüeli" sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür."
"DÜŞÜNÜYORUM"
Belçim Bilgin, geçirdiği kaza sonrası zor süreç geçirdiğini belirterek, takipçilerini şaşırtan açıklamalarda da bulundu. Ceyda Düvenci'nin, "İsminin önüne bir isim daha koymuşsun..." yorumuna Belçim Bilgin, isminin "Bi" olacağını söyledi. Güzel oyuncu Bilgin, "Daha henüz olmadı ama düşünüyorum, Bi... Merhaba Bi mesela... İsimlerimizin bir önemi yok, ismime çok aşığım..."
MEMLEKET ÖZLEMİ
Güzel oyuncu Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la evliliğinden olan oğlu Rodin Erdoğan'la birlikte Kanada'da yaşıyor. Rodin, eğitimini burada alıyor. İşlerinden dolayı sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, geçtiğimiz günlerde, "Memleketimi özledim" demişti.