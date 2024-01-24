İsmini mi değiştiriyor? Yılmaz Erdoğan ile boşanan Belçim Bilgin’den çarpıcı açıklamalar: “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler”

Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Belinin kırıldığı ve 6 ay yatağa mahkum kaldığı kazayı ilk kez anlatan oyuncu şunları söyledi:

Çok küçük bir trafik kazası! Mukadderat denilen! Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir "dolunay ritüeli" sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür."