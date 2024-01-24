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Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan Ebru Şahin'den hamilelik açıklaması! “Sizce öyle mi duruyorum”

Ebru Şahin, geçtiğimiz gün bir galaya katıldı. Cedi Osman’la mutlu bir evlilik yaşayan Ebru Şahin, hamile iddialarına son noktayı koydu. Şahin, “Sizce öyle mi duruyorum” dedi

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan Ebru Şahin’den hamilelik açıklaması! “Sizce öyle mi duruyorum”

Ebru Şahin, geçtiğimiz gün bir galaya katıldı. Güzel oyuncu, bir proje için İstanbul'a geldiğini yakında Amerika'ya döneceğini söyledi.

Eşi Cedi Osman NBA'de oynadığı için Amerika'da hayatını sürdüren Şahin, "Orada zaman nasıl geçiyor?" sorusuna, "Güzel geçiyor. Bu sene takas olduğu için taşınma oldu. Adapte olmaya çalışıyorum. Cedi'nin işi orada olduğu için gidip gelmem devam edecek" diye konuştu.

Hamile olduğu iddialarına Şahin, "Sizce öyle mi duruyorum? Değilim... Olursam sizinle paylaşırım" ifadelerini kullandı.

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