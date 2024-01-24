Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan Ebru Şahin’den hamilelik açıklaması! “Sizce öyle mi duruyorum”

Eşi Cedi Osman NBA'de oynadığı için Amerika'da hayatını sürdüren Şahin, "Orada zaman nasıl geçiyor?" sorusuna, "Güzel geçiyor. Bu sene takas olduğu için taşınma oldu. Adapte olmaya çalışıyorum. Cedi'nin işi orada olduğu için gidip gelmem devam edecek" diye konuştu.