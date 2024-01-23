"Karlar kraliçesi Fahriye" | Özçivit ailesi tatilde! O fotoğraflara beğeni yağdı

Mutlu evlilikleriyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit , geçtiğimiz günlerde minik oğulları Kerem'in 1. yaş gününde hayranlarına sürpriz yapmış ve ilk kez yüzünü göstermişti.

Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile paylaşımlarına "Bir evde 3 tane Burak Özçivit" ve "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları yapılmıştı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen Özçivit ailesi, son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulundu. Burak Özçivit, oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaştı.