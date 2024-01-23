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"Karlar kraliçesi Fahriye" | Özçivit ailesi tatilde! O fotoğraflara beğeni yağdı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, çocukları ile birlikte kar tatiline çıktı. Özçivit ailesi karlar üzerinde kartpostallık pozlar verdi. Güzel oyuncunun kar pozlarına ise "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
Karlar kraliçesi Fahriye | Özçivit ailesi tatilde! O fotoğraflara beğeni yağdı

Mutlu evlilikleriyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde minik oğulları Kerem'in 1. yaş gününde hayranlarına sürpriz yapmış ve ilk kez yüzünü göstermişti.

Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile paylaşımlarına "Bir evde 3 tane Burak Özçivit" ve "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları yapılmıştı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen Özçivit ailesi, son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulundu. Burak Özçivit, oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaştı.

Kar kıyafetlerini giyen Evcen ise verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun kar pozlarına ise "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yapıldı.

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