İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! Miniklere dedelerinin isimleri verildi

Çift, dün öğle saatlerinde ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Şefkatli, Halkalı'daki özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacağını söylemişti. Erkek bebeklerine babalarının isimleri olan Sinan ve İbrahim adını vereceklerini ifade etmişlerdi.

Öte yandan İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna da gelinleri Yasemin Şefkatli'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Büyük heyecan yaşayan çifti, dostları da hastanede ziyaret etti. Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, çiftle çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İdo Tatlıses ise doğan çocuklarına kimlik çıkarmak için soluğu hemen Nüfus Müdürlüğü'nde aldı. Birkaç gün hastanede kalacak olan Şefkatli'nin yarın bebekleri ile birlikte hastaneden taburcu olması bekleniyor.