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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! Miniklere dedelerinin isimleri verildi

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çift, çocuklarına İbrahim ve Sinan adını verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın ikiz torunları dünyaya geldi! Miniklere dedelerinin isimleri verildi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştirmişti. İkiz bebeklere hamile olan Şefkatli yavrularının ocak ayında doğacağını söylemişti.

Çift, dün öğle saatlerinde ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Şefkatli, Halkalı'daki özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacağını söylemişti. Erkek bebeklerine babalarının isimleri olan Sinan ve İbrahim adını vereceklerini ifade etmişlerdi.

Öte yandan İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna da gelinleri Yasemin Şefkatli'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Büyük heyecan yaşayan çifti, dostları da hastanede ziyaret etti. Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, çiftle çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. İdo Tatlıses ise doğan çocuklarına kimlik çıkarmak için soluğu hemen Nüfus Müdürlüğü'nde aldı. Birkaç gün hastanede kalacak olan Şefkatli'nin yarın bebekleri ile birlikte hastaneden taburcu olması bekleniyor.

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