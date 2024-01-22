Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan Emel Sayın itirafı! "Hayatını oynamak isterim"

Pelin Karahan , önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Karahan, "Menajerimle toplantı yaptık. Yakın zamanda güzel bir proje, ile ekranlarda olmak istiyorum" dedi.

"ÇİRKİN OLAN BİR KADIN..."

Son dönemde çok konuşulan estetik konusu açılınca güzel oyuncu, "Ben insanların yaşlandıkça kendilerine ufak tefek dokunuşlar yapmasından yanayım... Çirkin olan bir kadın gidip botoks yaptırsın, göz kapağı düşen bir kadın gidip göz torbasını aldırsın... Ben de ihtiyacım olduğunda botoks yaptırıyorum" diyerek estetiğe karşı olmadığını dile getirdi.