"Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti: Ünlü oyuncu Melisa Döngel aldığı eleştirilerden dert yandı!

RENKLİ SAHNE! Geçtiğimiz akşam Şişli'de bir mekanda sahne alan Ömür Gedik, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Her sahnesinde giydiği cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Gedik, bu kez kostümü ile şaşırttı. Boğazına kadar kapanan güzel sanatçı, kış sahnesinde giydiği bahar renkleri kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

YAKTI GEÇTİ!

Zeynep Bastık, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Önceki akşam Küçükçekmece'de sahneye çıkan Bastık, sadece müzikal anlamda değil, şovlarıyla da seyirciyi kendine hayran bıraktı. Geçmişte dansı meslek olarak da yapan Bastık, sahnede bu yönünü müthiş figürleriyle bir kez daha gösterdi. Sahneyi adeta ateşe veren bastık, deyim yerindeyse ortalığı yaktı geçti.



TERS KÖŞE YAPACAK!

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Ebru Yaşar, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine inanılmaz bir görsel şölen yaşattı. Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun hazırlamış olduğu elbise ile göz doldurdu. Yeni albümün yolda olduğunu belirten şarkıcı, albümden bir parçayı önden paylaşacağını belirtti. Artık bir kedisi olduğunu söyleyen Yaşar, klip ile ilgili spoiler vererek "Kedi ile düet geliyor" diyerek esprili bir yanıt verdi.



TAKDİR TOPLADI!

Berkay, önceki gece Maslak Yeni Gazino'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. "Sen Varsın" ve "Gel Gel" gibi şarkılarını dinleyenlerine seslendiren Berkay'ın orkestrasının tamamının gençlerden oluşması kendisini dinlemeye gelenler tarafından büyük beğeni aldı.

USTALARIN KİTABI TORONTO'DA

Gazeteci ve girişimci Oğuzhan Toracı tarafından kaleme alınan ve yayınlandığı 2013 yılında Türkiye'de 'Yılın Kitabı' seçilen "35 Yıl ve Üzeri Kariyeri Olan 35 Usta ve Ünlü Tiyatro Sanatçısıyla Yüze Yüze" adlı kitap, tam 10 yıl sonra bu yıl, 1827 yılından itibaren Kanada'nın sanat ve araştırma alanındaki önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Toronto Üniversitesi'nin kütüphanelerinde yabancı eser kategorisindeki koleksiyonuna eklendi.



İZDİHAM YARATTI!

Gökhan Türkmen, önceki gün Bostancı'da konser verdi. "Kalem" şarkısını söyleyerek konserine başlayan Türkmen'e, 5 dansçı eşlik etti. "Kendinize kocaman bir alkış ve şimdi kocaman bir çığlık alabilir miyim?" diyen Türkmen'e salonu dolduran 3 bin kişi avaz avaz bağırdı.