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-15 dereceyi bulan havada gezintiye çıktı! Karlar kraliçesi Özge Gürel'den Norveç pozları

Özge Gürel, tatil için rotasını Norveç’e çevirdi. -15 dereceyi bulan havada gezintiye çıkan ve zor anlar yaşayan güzel oyuncu, “Sürekli durduğumuz için hiçbir yere varamıyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
-15 dereceyi bulan havada gezintiye çıktı! Karlar kraliçesi Özge Gürel’den Norveç pozları

Son dönemde ünlü isimler tatil rotalarını "Kuzey"den yana kullanmaya devam ediyor. İzlanda, Danimarka ve Norveç gibi ülkelere giden ünlü isimler arasına geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Özge Gürel de katıldı.

Ani bir kararla Norveç'e tatile giden güzel oyuncu, buradan kar paylaşımları da yapmayı ihmal etmedi. Soğuk ülkenin birçok yerini arkadaşı ile gezen Gürel, takipçileriyle anbean bu anları paylaştı.

"BİR YERE VARAMIYORUZ"
Norveç'in Lotofen Adaları'nı ziyaret eden Gürel, sıcaklığın -15 dereceye kadar düşmesiyle zor anlar yaşadı. Soğuk nedeniyle zorlanan Gürel, sosyal medyadan "Çok soğuk... Sürekli durduğumuz için bir yere varamıyoruz" diyerek hayranlarına seslendi.

Arkadaşıyla yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, Lotofen'in dramatik dağlarını, tepelerini, korunaklı koylarını ve el değmemiş topraklarını keşfetti.

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