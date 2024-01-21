-15 dereceyi bulan havada gezintiye çıktı! Karlar kraliçesi Özge Gürel’den Norveç pozları

Son dönemde ünlü isimler tatil rotalarını "Kuzey"den yana kullanmaya devam ediyor. İzlanda, Danimarka ve Norveç gibi ülkelere giden ünlü isimler arasına geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Özge Gürel de katıldı.

Ani bir kararla Norveç'e tatile giden güzel oyuncu, buradan kar paylaşımları da yapmayı ihmal etmedi. Soğuk ülkenin birçok yerini arkadaşı ile gezen Gürel, takipçileriyle anbean bu anları paylaştı.