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Yeni dizisi için tarzını değiştirmişti! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi

Dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi "Kübra için" tarzını değiştiren Çağatay Ulusoy, beyaz atletiyle pozu sosyal medyada gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ocak TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:29
Yeni dizisi için tarzını değiştirmişti! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi

Dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi "Kübra için" tarzını değiştiren Çağatay Ulusoy, projesinin galasında adından söz ettirmişti. Kilo aldığı ve saçı sakalının birbirine karıştığı söylenen yakışıklı oyuncu, galadaki fit ve atletik görüntüsüyle beğeni toplamıştı.

Her şeyi olay olan ve dikkat çeken Ulusoy şimdi de bir dergi çekimi için poz verdi. Beyaz atletiyle kamera karşısına geçen Ulusoy'un bu pozu sosyal medyada gündem oldu.



SİYAH-BEYAZ SAHNE!
Türk pop müziğinin yıldız ismi Bengü, konser maratonuna kaldığı yerden devam etti. Art arda Sapanca ve İstanbul'da sahne alan güzel sanatçı, kostümleri ile de dikkat çekti.

İlk gece beyaz elbisesiyle çok şık görünen Bengü, sonraki konserinde ise siyah kıyafetiyle göz doldurdu. Başarılı şarkıcı her iki sahnesinde de şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.



ELDE VAR AŞK!
Ekranların genç ve yakışıklı oyuncusu Enes Koçak, geçtiğimiz gün sevgilisi Eylül Tumbar ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde el ele geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Oyuncu çift, uyumları ve şık tarzlarıyla da dikkat çekti.



AYAKÜSTÜ SOHBET!
Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Düzyatan, öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de bol bol alışveriş yaptı. Yakın arkadaşlarıyla ayaküstü sohbet de eden oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



ÜNLÜLER GEÇİDİ!
Ünlü isimler bir akvaryumu ziyaret etti. Yağmur Tanrısevsin, Nilay Cafer, Şilan Makal, Irmak Arıcı, Simge Ünal, Aylin Paksoy ve Duygu Üstünbaş, Serap Sarı ve İbrahim Yattara gibi isimler, akvaryum alanını gezdi. Sömestr tatilinde binlerce kişiyi ağırlayacak olan Türkiye'nin en büyük tematik akvaryumunda, yüzlerce balığı görme şansı yakalayan sanatçılar, hayranlığını dile getirdi.



YALNIZLIK HİKAYESİ!
Serra Arıtürk, söz ve müziğini kendisinin yazdığı "Yalnızlık Hikayesi" dinleyici ile buluştu. İlk stüdyo albümünün çıkış parçası olan Yalnızlık Hikayesi'nde Arıtürk, yalnızlığına ve gidişlerine sahip çıkarken, elektronik pop müziğine kendi gözünden yepyeni bir bakış açısı sunuyor.



KOLLARI SIVADI!
Geçtiğimiz yıl Fashion Week Türkiye'nin baş tasarımcısı olan modacı Ayşegül Eraslan, dünyaca ünlü Milan Fashion Week'ten aldığı özel davet üzerine 'İnci konseptli' bir defile için kollarını sıvadı. Türkiye'nin ilerleyen yıllarında, başarılı modacılar arasında emin adımlarla ilerleyeceğini söyleyen genç, güzel ve çalışkan modacı, işinde ve kariyerinde daha sağlam adımlarla yükselmek istiyor.

VİTES ARTIRDI!
Yaklaşık 5 yıldan beri Antalya sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelen Turgay Saka, geri kalan günlerde ise İstanbul'da stüdyosunda beste çalışmalarına devam ediyor. Saka, başarılarını sadece ünlü isimlere verdiği besteleri ile değil, sesi ve sahneleri ile gösteriyor. Saka'nın yeni projesi olan "Ben Böyle Adalete" isimli şarkısı da çok yakında dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

YÜZDE YÜZ BAKIM!
Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezindeydi. Cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger'in özel bakım uyguladığı Erbil, kendisine bebeksi cilt bakımı yaptırdı. Erbil, "Kendimi Özlem hanıma teslim ettim. Cildim çok problemli değil. Ama egzamalarım var. Birkaç seans sonra onlar da düzelecek. 100 bin bakımına geldim" diyerek espri yaptı.



MASAJ VAKTİ!
Güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Mecidiyeköy'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Son dönemde tarzı ve söyledikleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez siyahlar içinde boy gösterdi. Boluğur aynı zamanda reklam yüzü olduğu bir markanın mağazasına gelerek masaj aleti aldı. Alışverişini tamamlayan oyuncu, daha sonra AVM'den ayrıldı.



SÜRPRİZ PROJE!
'Bihter' filminde 'Behlül Haznedar' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Başarılı oyuncu, "Yeni proje için çalışmalara başladık, ama detay veremiyorum her şey sürpriz" açıklamasında bulundu.

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