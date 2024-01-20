Yeni dizisi için tarzını değiştirmişti! Çağatay Ulusoy beyaz atletiyle poz verdi





KOLLARI SIVADI!

Geçtiğimiz yıl Fashion Week Türkiye'nin baş tasarımcısı olan modacı Ayşegül Eraslan, dünyaca ünlü Milan Fashion Week'ten aldığı özel davet üzerine 'İnci konseptli' bir defile için kollarını sıvadı. Türkiye'nin ilerleyen yıllarında, başarılı modacılar arasında emin adımlarla ilerleyeceğini söyleyen genç, güzel ve çalışkan modacı, işinde ve kariyerinde daha sağlam adımlarla yükselmek istiyor.

VİTES ARTIRDI!

Yaklaşık 5 yıldan beri Antalya sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelen Turgay Saka, geri kalan günlerde ise İstanbul'da stüdyosunda beste çalışmalarına devam ediyor. Saka, başarılarını sadece ünlü isimlere verdiği besteleri ile değil, sesi ve sahneleri ile gösteriyor. Saka'nın yeni projesi olan "Ben Böyle Adalete" isimli şarkısı da çok yakında dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.



YÜZDE YÜZ BAKIM!

Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezindeydi. Cilt bakım uzmanı Özlem Aksünger'in özel bakım uyguladığı Erbil, kendisine bebeksi cilt bakımı yaptırdı. Erbil, "Kendimi Özlem hanıma teslim ettim. Cildim çok problemli değil. Ama egzamalarım var. Birkaç seans sonra onlar da düzelecek. 100 bin bakımına geldim" diyerek espri yaptı.