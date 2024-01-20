Emre Altuğ’dan estetik itirafı

Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Çocuklar ile buluşan Altuğ, "Çocuklar tatile giriyorlar, anneleri ile Katar'a gidecekler. Tatil öncesi güzel bir yemek yiyelim dedik" diye konuştu.

Erkek ünlülerin son dönemde estetik yaptırması hakkında konuşan Altuğ, "Bende yok. Herkes nasıl mutluysa öyle yaşar... Şu ana kadar bir ihtiyaç duymadım ama ihtiyaç duyarsam yaparım. Riski de var tabii... Oyuncu için bence çok doğru şeyler değil. Oyuncular yüzleri ile mimikleri ile bir performans sergiliyorlar" diyerek, gerek duyarsa estetik yaptırabileceğini dile getirdi.