2013’te Engin Akgün’den boşanan Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa’nın karne sevinci! Takdir belgesini sosyal medya hesabından paylaştı

Sessiz kalabiliyorsam bazen, olan bitene sebebim onlar... Ve umutlarım, hayallerim, planlarım hep birlikte mutlu günler için..." notunu düşmüştü. Dün ise kızı Melisa'nın karne mutluluğuna ortak oldu. Takdir alan Melisa'yı Instagram hesabından paylaşan Düvenci, "Güzelim" yazarak duygulandırdı.

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