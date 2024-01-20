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2013'te Engin Akgün'den boşanan Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa'nın karne sevinci! Takdir belgesini sosyal medya hesabından paylaştı

Ceyda Düvenci’nin bir anne olarak en mutlu günü... Güzel oyuncunun kızı Melisa, karne heyecanı yaşadı. Düvenci, kızının takdir belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:05
2013’te Engin Akgün’den boşanan Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa’nın karne sevinci! Takdir belgesini sosyal medya hesabından paylaştı

2013'te boşandığı Engin Akgün'ten "Melisa" adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak'la geçen Temmuz ayında yollarını ayırmıştı.

Oğlu Ali'nin babasıyla boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Düvenci, Instagram pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Düvenci'nin kızı Melisa ise tüm dikkatleri üzerine topladı. 3 gün önce oğlu ve kızını paylaşan Düvenci, "Nefes almama sebep olan ailem... Sabırla hedefime kitlenip yılmadan yoluma devam edebiliyorsam onlar sayesinde...

Sessiz kalabiliyorsam bazen, olan bitene sebebim onlar... Ve umutlarım, hayallerim, planlarım hep birlikte mutlu günler için..." notunu düşmüştü. Dün ise kızı Melisa'nın karne mutluluğuna ortak oldu. Takdir alan Melisa'yı Instagram hesabından paylaşan Düvenci, "Güzelim" yazarak duygulandırdı.

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