"İlişkilerimde maço bir yanım var" | Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl'dan ortalık karıştıracak açıklamalar! Aleyna Tilki, Hande Yener...

Onlarca hit şarkının söz ve bestesini yapan Sinan Akçıl, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Aklında yeniden çalışsak güzel olur dediğin bir şarkıcı var mı?" sorusuna Hande Yener, cevabını veren Sinan Akçıl, "Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında bir 2.5 yıl kadar beraberliğimiz oldu.

Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hala değerini bulmaya devam ediyor. Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum ama Hande ile bir zamanların Sezen ve Onno'suyduk. Hem sesini hem de karakterini severim" açıklamasını yaptı.