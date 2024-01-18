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"İlişkilerimde maço bir yanım var" | Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl'dan ortalık karıştıracak açıklamalar! Aleyna Tilki, Hande Yener...

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı: Muhafazakar bir dünyam var, ilişkilerimde maçoyum. Aleyna Tilki’ye de birileri hangi ülkede yaşadığını anlatmalı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
İlişkilerimde maço bir yanım var | Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl’dan ortalık karıştıracak açıklamalar! Aleyna Tilki, Hande Yener...

Onlarca hit şarkının söz ve bestesini yapan Sinan Akçıl, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Aklında yeniden çalışsak güzel olur dediğin bir şarkıcı var mı?" sorusuna Hande Yener, cevabını veren Sinan Akçıl, "Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında bir 2.5 yıl kadar beraberliğimiz oldu.

Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hala değerini bulmaya devam ediyor. Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum ama Hande ile bir zamanların Sezen ve Onno'suyduk. Hem sesini hem de karakterini severim" açıklamasını yaptı.

EVET TERK EDİLDİM
"İlişkilerinde hiç terk edildin mi?" sorusuna "Bir kere çok büyük bir isim tarafından terk edildim. İlişkiden korktu ve baştan topa girmekten kaçtı" cevabını veren Sinan Akçıl, ikili ilişkilerde en çok duygu profesörü olmasına güvendiğini söyledi. Kendisinde şeytan tüyü olduğunu kabul eden Akçıl, "İlişkilerimde gerçek beni tanıdıktan sonra beni çok sevmeyen hiç olmadı" dedi.

HATIRLARSA YILDIZ OLUR!
"Aleyna Tilki'nin kariyerini nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna Sinan Akçıl, "Türkiye'de yaşadığını ve öncelikle dünyaya değil Türk halkına hitap ettiğini hatırlarsa çok büyük bir yıldız olur. Yoksa başka şeylere öykünerek yaşarsa onu üzerler Türkiye sınırları içerisinde. Daha önce konuştuk ama hiç çalışmadık henüz. Eğer Aleyna bana gelir ve teslim olursa enerjimizden başarılı işler ortaya çıkar" cevabını verdi.

BRAD TATLISES
"Tutucu musun?" sorusuna şu cevabı verdi: Muhafazakar bir dünyam var evet. İlişkilerimde maço bir yanım var. Brad Tatlıses diyebilirsin. Öyle bir karışım. Kız arkadaşımın kıyafetine biraz karışırım."


ROMANTİK ŞARKILAR
Sinan Akçıl, romantik şarkıların da üstadı olarak biliniyor. Akçıl, yaşadığı aşkların bu şarkıları yazmasında etkisi olduğunu kabul ediyor.

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