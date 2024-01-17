Melisa Döngel , önceki gün Bebek 'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Döngel, "Yeni bir proje için şan dersleri alıyorum. Projenin ne olduğunu şimdi söyleyemem. Netleştiğinde sizin de haberiniz olur" dedi.

Estetik hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Ben oyuncuların büyük estetiklere yapmasına karşıyım. Çünkü mimikler gidiyor, o zaman da birçok şey inandırıcı olmuyor. Ufak botokslar yapmaya karşı değilim. Ben de geçmişte yaptırdım ama artık yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.









PEŞ PEŞE İTİRAFLAR!

Geçtiğimiz günlerde bir söyleşi programına katılan ve bu programda, "Arkadaşınızın erkek arkadaşına aşık olur musunuz?" sorusuna Döngel, "Hoşuma giderse benim için fark etmez, ben hoşlanırsam birlikte olurum" demişti. Muhabirlerin, "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusuna Döngel, "Ben arkadaşımın sevgilisi ile birlikte olmadım ama benim bir kız arkadaşım benim birlikte olduğum erkek ile birlikte oldu. Ve ben o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde konuştu.