Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasında nafaka krizi sürüyor!

Ahu Yağtu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Alışveriş yapmaya geldim ama bir şey beğenemedim, gördüğünüz gibi elim boş çıktım" dedi.







Önümüzdeki hafta okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle oğlu Kemal ile tatil planı yaptıklarını söyleyen oyuncu, "Sömestr tatili için kışlık bir şeyler baktım, yavaş yavaş hazırlıklara başladım, inşallah gideceğiz bir yerlere..." ifadelerini kullandı. Muhabirlerin, "Oğlunuz Kemal'in eski eşiniz Cem Bey ile birlikte tatile gitme isteği oldu mu?" sorusuna güzel oyuncu, "Öyle bir isteği olmadı" diyerek cevap verdi.