Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasında nafaka krizi sürüyor!

Ahu Yağtu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Alışveriş yapmaya geldim ama bir şey beğenemedim, gördüğünüz gibi elim boş çıktım" dedi.
Ahu Yağtu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Alışveriş yapmaya geldim ama bir şey beğenemedim, gördüğünüz gibi elim boş çıktım" dedi.
Önümüzdeki hafta okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle oğlu Kemal ile tatil planı yaptıklarını söyleyen oyuncu, "Sömestr tatili için kışlık bir şeyler baktım, yavaş yavaş hazırlıklara başladım, inşallah gideceğiz bir yerlere..." ifadelerini kullandı. Muhabirlerin, "Oğlunuz Kemal'in eski eşiniz Cem Bey ile birlikte tatile gitme isteği oldu mu?" sorusuna güzel oyuncu, "Öyle bir isteği olmadı" diyerek cevap verdi.
"KENDİSİNE SORUN"
Yağtu eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka krizi ile ilgili gelen sorulara ise, "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor, kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda..." diyerek cevap verdi. Yağtu ayrıca Cem Yılmaz'ın evini sattığı yönünde çıkan haberleri hatırlatan muhabirlere, "Beni hiç ilgilendirmiyor" diye cevap verdikten sonra aracına binerek oradan ayrıldı.
KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ
10 Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti, 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı. Cem Yılmaz'ın nafakayı, 10 bin dolardan mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Yağtu, karara itiraz etmiş ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.