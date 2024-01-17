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75. Emmy Ödülleri töreninde yıldızlar geçidi! Göz kamaştırdılar...

Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Kırmızı halıda ise adeta şıklık yarışı yaşandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
75. Emmy Ödülleri töreninde yıldızlar geçidi! Göz kamaştırdılar...

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.

Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran Succession dizisi, 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.

GÖZ KAMAŞTIRDILAR!
Törende ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü. Prestijli geceye katılan birçok isim şıklığıyla göz kamaştırdı. Törene; Sarah Snook, Suki Waterhouse, Ayo Edebiri, Juliette Lewis, Colman Domingo, Natasha Lyonne, Jenna Ortega, Rachel Brosnahan ve Selena Gomez gibi yıldız isimler katılırken, dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini kırmızı halıda sergilediler.



EBRU ŞALLI BÜYÜLEDİ!
Ebru Şallı da, Emmy Ödülleri'nde boy gösterdi. Şallı'nın binlerce ünlü isim arasında parlaması gözlerden kaçmadı. Güzel modelin elbise tercihini Dolce&Gabbana'dan yaptı. Şallı'nın dantelli midi elbisesinin fiyatının 729 dolar yani 22 bin TL olduğu öğrenildi. Kıyafetinin yanı sıra takılarıyla da dikkat çeken ünlü mankenin, kolundaki Bvlgari Serpenti saatin değeri ise tam 615 bin TL...

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