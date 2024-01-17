75. Emmy Ödülleri töreninde yıldızlar geçidi! Göz kamaştırdılar...





EBRU ŞALLI BÜYÜLEDİ!

Ebru Şallı da, Emmy Ödülleri'nde boy gösterdi. Şallı'nın binlerce ünlü isim arasında parlaması gözlerden kaçmadı. Güzel modelin elbise tercihini Dolce&Gabbana'dan yaptı. Şallı'nın dantelli midi elbisesinin fiyatının 729 dolar yani 22 bin TL olduğu öğrenildi. Kıyafetinin yanı sıra takılarıyla da dikkat çeken ünlü mankenin, kolundaki Bvlgari Serpenti saatin değeri ise tam 615 bin TL...

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