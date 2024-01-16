Yapay zeka dolandırıcılığının hedefi olan Esra Erol'dan sert çıkış: "Bu iş yargıda"

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran "Esra Erol'da" programının başarılı sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.

Geçmiş yıllarda çekmiş olduğu videonun konuşmalarını yapay zeka yöntemi ile değiştirerek dolandırılmaya çalışılan güzel sunucu, kendisini görüntüleyen muhabirlere konu hakkında açıklama yaptı.