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Yapay zeka dolandırıcılığının hedefi olan Esra Erol'dan sert çıkış: "Bu iş yargıda"

Esra Erol’un sesi, yapay zeka kullanılarak değiştirilmiş ve bir dolandırma yöntemi olarak kullanılmaya çalışılmıştı. Videoyu görünce sinirlenen Erol, “Görür görmez suç duyurusunda bulundum. Bu iş yargıda” diyerek sert çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Yapay zeka dolandırıcılığının hedefi olan Esra Erol’dan sert çıkış: Bu iş yargıda

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran "Esra Erol'da" programının başarılı sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.

Geçmiş yıllarda çekmiş olduğu videonun konuşmalarını yapay zeka yöntemi ile değiştirerek dolandırılmaya çalışılan güzel sunucu, kendisini görüntüleyen muhabirlere konu hakkında açıklama yaptı.






Erol, "Bu durumu fark eder etmez avukatlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundum ve bu videoyu görünce çok sinirlendim. Bu iş artık yargıda, suçlular cezasını bulacak" şeklinde konuştu.

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