Şeyma Subaşı aşkı Güney Amerika’da buldu! Formula E CEO’su ile fena aşka geldi

Şeyma Subaşı 'nın Survivor çekimlerinin başlamasıyla birlikte Dominik'e uçması magazin dünyasında ortalığı karıştırmıştı. Dominik tatilini kısa tutan Subaşı'nın rotasını bu kez Meksika 'ya çevirmişti.

YAN YANA YEMEK!

Sosyal medyada "kipkirmiziruj" isimli Instagram hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın Meksika'da olma sebebi "Formula E" CEO'su Alejandro Agag gönlünü kaptırmış olmasıydı. Alejandro ile bir mekanda yemek de yiyen Subaşı, bu iddiaları da kuvvetlendirdi. Öte yandan ikilin kalabalık arkadaş grubuyla yemek yerken yan yana oturması da bir başka detaydı.