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Şeyma Subaşı aşkı Güney Amerika'da buldu! Formula E CEO'su ile fena aşka geldi

Şeyma Subaşı’nın uğruna Meksika’ya gittiği yeni aşkının “Formula E” CEO’su Alejandro Agag olduğu iddia edildi. Subaşı, Alejandro ile önce yarışı izledi sonra da birlikte yemek yedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:05
Şeyma Subaşı aşkı Güney Amerika’da buldu! Formula E CEO’su ile fena aşka geldi

Şeyma Subaşı'nın Survivor çekimlerinin başlamasıyla birlikte Dominik'e uçması magazin dünyasında ortalığı karıştırmıştı. Dominik tatilini kısa tutan Subaşı'nın rotasını bu kez Meksika'ya çevirmişti.

Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Subaşı, Meksika'dan birçok fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Fenomenin paylaşımlarına bakınca Meksika'da "Formula E" yarışlarını izlemeye gittiği ortaya çıktı.

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Sosyal medyada "kipkirmiziruj" isimli Instagram hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın Meksika'da olma sebebi "Formula E" CEO'su Alejandro Agag gönlünü kaptırmış olmasıydı. Alejandro ile bir mekanda yemek de yiyen Subaşı, bu iddiaları da kuvvetlendirdi. Öte yandan ikilin kalabalık arkadaş grubuyla yemek yerken yan yana oturması da bir başka detaydı.

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