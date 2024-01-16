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Burcu Esmersoy, gitti Küba’ya hayran kaldı! Tatilini uzattı

Burcu Esmersoy, uzun zamandır iş birliği yaptığı markanın çekimleri için Küba'nın başkenti Havana'ya gitti. Küba'ya hayran kalan Esmersoy, tatilini uzattı. işte sizler için derlediğimiz 16 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Burcu Esmersoy, gitti Küba’ya hayran kaldı! Tatilini uzattı

Burcu Esmersoy, uzun zamandır iş birliği yaptığı markanın çekimleri için Küba'nın başkenti Havana'ya gitti. Küba'ya hayran kalan Esmersoy, tatilini uzattı. Esmersoy, gündüz alışveriş yapıp denizin ve güneşin tadını çıkarıyor, geceleri de şehrin ünlü gece kulüplerinde dans edip eğleniyor.


BİTMEYEN TATİL!
Caner Erdeniz ve Müge Boz çifti, kızları Vina ile birlikte Kosta Rika'ya tatile gitti. Kum ve deniz derken bir hayli keyifli vakit geçiren çift, bu mutlu anları "İçinizin sımsıcak olacağı Kosta Rika..." notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Ayrıca kızları Vina'nın arabadaki sevimli hallerini de paylaşan çift, renkli görüntüler sergiledi.



ENERJİSİ BOL POZ!
50 yaşındaki Songül Karlı, cesur fotoğraflarıyla ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi devam ediyor. Daha önce birkaç kez göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen Karlı, pozlarıyla yine olay oldu. Estetikleri sonrası Hadise ve Seda Sayan'a benzetilen ve bir hayli değişen Karlı, göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu. Karlı'nın "Yeni enerjiler" notuyla paylaştığı iddialı pozuna takipçilerinden yorum yağdı.



KAR TANESİ!
Oyunculuğu ile göz dolduran Aybüke Pusat, bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Güzel oyuncu, beyaz ceketin altına beyaz çorap giyerek kombini tamamladı. Köpeği ile verdiği samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Pusat'a, "Çok güzelsiniz", "Kar tanesi gibi" ve "Bu kadın yaş aldıkça daha güzelleşiyor" gibi yorumlar geldi.


HERKES ÇOK ŞAŞIRACAK
Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Karalar, "5 Ocak'tan itibaren vizyonda olan 'Filme Gel' adlı filmimize olumlu dönüşler geliyor, seyircimizi mutlu etmek bizi gururlandırıyor. 19 Ocak'ta da dizimiz 'Kurtuluş Lisesi' vizyona giriyor. Heyecanlı bir proje burada izleyiciyi kalbinden vuracağız. Aşırı heyecanlıyız, oradaki rolümü görünce herkes çok şaşıracak" açıklamasında bulundu.


LOS ANGELES YOLCUSU!
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Aras, "Şu sıralar hem çalışıyorum hem de okuyorum. Finallerden sonra Amerika turumuz olacak ve ilk durağımız Los Angeles..." dedi.


PROTEİN VAKTİ!
Basketbol camiasının ünlü yıldızı Scottie Wilbekin, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Fenerbahçe'de forma giyen ve aynı zaman da uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Wilbekin, mağazaları dolaştıktan sonra bir restoranlarda yemek yedi. Kendisine sorular soran muhabirlere ise az bildiği Türkçesi ile, "Çok mağaza gezdim protein alma vakti" diyerek esprili yanıtlar verdi.


CEZAYİR EVİ TERK EDİYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir.

Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.



UKRAYNA'YA AÇILIYOR
Şarkıcı Ege bir döneme damga vuran "Delice Bir Sevda" isimli şarkısını geçtiğimiz haftalarda yeniden yorumlayarak hayranlarının beğenisine sunmuştu. Yıllar boyunca Arapça, Farsça, Fransızca ve Bulgarca olarak da yorumlanan şarkıya bu defa Ukraynalılar talip oldu. Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını yorumlamak için Ege ile temasa geçti. Şarkının pozitif melodilerinin savaştaki Ukrayna halkına büyük moral olacağına inandığını söyleyen Victor Pavlik'e, Ege'de olumlu yanıt verdi.



MÜTHİŞ GALA!
Başrollerini Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin, Gökhan Özoğuz ve Yekta Kopan'ın paylaştığı aile, çocuk ve macera filmi "Kardeş Takımı"nın galası önceki gün Levent'te bir AVM'de gerçekleşti. 19 Ocak Cuma günü vizyona girecek olan filmin galasında ünlü isimler bir araya geldi. Filmle ilgili konuşan Ceyda Kasabalı, "Fırat'la gizli ajan olan anne ve babayı canlandırıyoruz. Çekimler çok keyifli geçti" ifadelerini kullandı.



"YAPMA" DEDİLER!
Başarılı sanatçı Bilal Sonses, Şehzade ile birlikte seslendirdiği yeni teklisi "Yapma"yı müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziğine Şehzade'nin imza attığı şarkının düzenlemesini ise Esat Fidan yaptı. Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini yaptığı şarkının klibinde Sonses ve Şehzade birlikte kamera karşısına geçti.

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