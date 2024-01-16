Burcu Esmersoy, gitti Küba’ya hayran kaldı! Tatilini uzattı

KAR TANESİ! Oyunculuğu ile göz dolduran Aybüke Pusat, bu kez sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Güzel oyuncu, beyaz ceketin altına beyaz çorap giyerek kombini tamamladı. Köpeği ile verdiği samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Pusat'a, "Çok güzelsiniz", "Kar tanesi gibi" ve "Bu kadın yaş aldıkça daha güzelleşiyor" gibi yorumlar geldi.

HERKES ÇOK ŞAŞIRACAK Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Karalar, "5 Ocak'tan itibaren vizyonda olan 'Filme Gel' adlı filmimize olumlu dönüşler geliyor, seyircimizi mutlu etmek bizi gururlandırıyor. 19 Ocak'ta da dizimiz 'Kurtuluş Lisesi' vizyona giriyor. Heyecanlı bir proje burada izleyiciyi kalbinden vuracağız. Aşırı heyecanlıyız, oradaki rolümü görünce herkes çok şaşıracak" açıklamasında bulundu.

LOS ANGELES YOLCUSU! Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Aras, "Şu sıralar hem çalışıyorum hem de okuyorum. Finallerden sonra Amerika turumuz olacak ve ilk durağımız Los Angeles..." dedi.

PROTEİN VAKTİ! Basketbol camiasının ünlü yıldızı Scottie Wilbekin, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Fenerbahçe'de forma giyen ve aynı zaman da uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Wilbekin, mağazaları dolaştıktan sonra bir restoranlarda yemek yedi. Kendisine sorular soran muhabirlere ise az bildiği Türkçesi ile, "Çok mağaza gezdim protein alma vakti" diyerek esprili yanıtlar verdi.



CEZAYİR EVİ TERK EDİYOR!

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir.

Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.