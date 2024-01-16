Burcu Esmersoy, gitti Küba’ya hayran kaldı! Tatilini uzattı

UKRAYNA'YA AÇILIYOR
Şarkıcı Ege bir döneme damga vuran "Delice Bir Sevda" isimli şarkısını geçtiğimiz haftalarda yeniden yorumlayarak hayranlarının beğenisine sunmuştu. Yıllar boyunca Arapça, Farsça, Fransızca ve Bulgarca olarak da yorumlanan şarkıya bu defa Ukraynalılar talip oldu. Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını yorumlamak için Ege ile temasa geçti. Şarkının pozitif melodilerinin savaştaki Ukrayna halkına büyük moral olacağına inandığını söyleyen Victor Pavlik'e, Ege'de olumlu yanıt verdi.
MÜTHİŞ GALA!
Başrollerini Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin, Gökhan Özoğuz ve Yekta Kopan'ın paylaştığı aile, çocuk ve macera filmi "Kardeş Takımı"nın galası önceki gün Levent'te bir AVM'de gerçekleşti. 19 Ocak Cuma günü vizyona girecek olan filmin galasında ünlü isimler bir araya geldi. Filmle ilgili konuşan Ceyda Kasabalı, "Fırat'la gizli ajan olan anne ve babayı canlandırıyoruz. Çekimler çok keyifli geçti" ifadelerini kullandı.
"YAPMA" DEDİLER!
Başarılı sanatçı Bilal Sonses, Şehzade ile birlikte seslendirdiği yeni teklisi "Yapma"yı müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziğine Şehzade'nin imza attığı şarkının düzenlemesini ise Esat Fidan yaptı. Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini yaptığı şarkının klibinde Sonses ve Şehzade birlikte kamera karşısına geçti.