Boşanacak iddialarına mutlu aile tablosu! Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, son pozlarıyla düşman çatlattı

Sesi ve güzelliği ile herkesin mest eden Bengü , 2023 yılında sıkıntılı dönemler geçirmişti. Örnek aile yaşantısıyla dikkat çeken güzel şarkıcının, eşi Selim Selimoğlu ile aralarının bozuk olduğu geçtiğimiz senenin sonlarına damga vurmuştu.

Selimoğlu'nun, eşi Bengü 'yü sosyal medyadan takipten çıkarması ve hemen akabinde Bengü'nün sahnede ağlayarak şarkılar söylemesi boşanma iddialarını da beraberinde getirmişti. Bengü, bu iddialarının tamamını reddetse de eşi Selim Selimoğlu 'nun sosyal medyadaki hamlesi herkesi şaşkına çevirmişti.

Boşanma iddiaları rafa kalkerken ünlü çift, bu yaşananların ardından geçtiğimiz aylarda oğulları "Selim"in doğum gününü ailecek kutlamışlardı. Bengü ve Selimoğlu son olarak Nişantaşı'nda bir mekanda kızları Zeynep ile mutluluk pozları verdi. Bengü'nün paylaştığı bu hikayeyi eşi Selim Selimoğlu da kendi hesabından paylaşarak, bir kez daha "Aramızda sorun yok" mesajı verdi.