Ünlü iş insanı Sadettin Saran, lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

900 metrekare alan üzerinde bulunan 10 odalı villa, göl kenarında ve muhteşem bir manzaraya sahip. Villanın fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten.









Ünlü iş insanı villası için 283 milyon lira istiyor. Çok bilindik bir ilan sitesinde villasını satılığa çıkaran Saran'ın villasını kimin alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.