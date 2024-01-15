Ünlü iş insanı Sadettin Saran, lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

İş insanı Sadettin Saran, Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satılığa çıkardı.
İş insanı Sadettin Saran, Göktürk Kemer Country'deki lüks villasını satılığa çıkardı.
900 metrekare alan üzerinde bulunan 10 odalı villa, göl kenarında ve muhteşem bir manzaraya sahip. Villanın fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten.
Ünlü iş insanı villası için 283 milyon lira istiyor. Çok bilindik bir ilan sitesinde villasını satılığa çıkaran Saran'ın villasını kimin alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Emlakçıya, ilanı internete koymamasını söyleyen iş insanı, iddiaya göre bu durumun gizli kalmasını istedi.
Rachel Araz Kiresepi, Bensu Soral ve Hakan Baş, Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Funda Arar ve Doğa Rutkay gibi ünlü isimlerin oturduğu bu sitede fiyatlar adeta uçuyor.