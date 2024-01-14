SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Şeyma Subaşı'dan 2024'e hızlı giriş! Tatil rotası belli oldu: Önce Dominik sonra Meksika

Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı 2024’e de hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Dominik’e giden Subaşı, bu kez rotasını Meksika’ya çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Şeyma Subaşı’dan 2024’e hızlı giriş! Tatil rotası belli oldu: Önce Dominik sonra Meksika

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son yıllarda dünyanın büyük bir kısmını gezdi. Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek buradan paylaşımlar yapan Subaşı, son olarak eski eşi Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı çektiği Dominik'e gitmişti.

İstanbul'un soğuğundan kaçıp, Dominik'e giden fenomen, buradan denize girdiği anları paylaşmayı da ihmal etmemişti.

YERİNDE DURMUYOR!
Subaşı, son olarak rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Meksika'ya giden Subaşı burada tarihi yerleri gezdi.

Sosyal medya hesabından da gittiği her yeri fotoğraflayan fenomen, "Merhaba" diyerek başladığı paylaşımına şu notu düştü: "Spontane yaşamak, bana güzel ve güvenle bakan eski dostlara sahip olmak harika... Son zamanlarda birçok ilginç ve bilgili insanla tanışıyorum. Yeni yılım bu şekilde başladı ve sonrasında neler olacağını görmek için heyecanlıyım."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek
Emekliye fark ödemesi: Ek artış bu hafta belli oluyor I Kim, ne kadar alacak?
TRT Akademi açıldı
SON DAKİKA