Şeyma Subaşı’dan 2024’e hızlı giriş! Tatil rotası belli oldu: Önce Dominik sonra Meksika

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son yıllarda dünyanın büyük bir kısmını gezdi. Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek buradan paylaşımlar yapan Subaşı, son olarak eski eşi Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı çektiği Dominik'e gitmişti.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son yıllarda dünyanın büyük bir kısmını gezdi. Dünyanın çeşitli ülkelerine giderek buradan paylaşımlar yapan Subaşı, son olarak eski eşi Acun Ilıcalı'nın Survivor'ı çektiği Dominik'e gitmişti.
İstanbul'un soğuğundan kaçıp, Dominik'e giden fenomen, buradan denize girdiği anları paylaşmayı da ihmal etmemişti.
YERİNDE DURMUYOR!
Subaşı, son olarak rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Meksika'ya giden Subaşı burada tarihi yerleri gezdi.
Sosyal medya hesabından da gittiği her yeri fotoğraflayan fenomen, "Merhaba" diyerek başladığı paylaşımına şu notu düştü: "Spontane yaşamak, bana güzel ve güvenle bakan eski dostlara sahip olmak harika... Son zamanlarda birçok ilginç ve bilgili insanla tanışıyorum. Yeni yılım bu şekilde başladı ve sonrasında neler olacağını görmek için heyecanlıyım."