Şeyma Subaşı’dan 2024’e hızlı giriş! Tatil rotası belli oldu: Önce Dominik sonra Meksika

Sosyal medya hesabından da gittiği her yeri fotoğraflayan fenomen, "Merhaba" diyerek başladığı paylaşımına şu notu düştü: "Spontane yaşamak, bana güzel ve güvenle bakan eski dostlara sahip olmak harika... Son zamanlarda birçok ilginç ve bilgili insanla tanışıyorum. Yeni yılım bu şekilde başladı ve sonrasında neler olacağını görmek için heyecanlıyım."

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