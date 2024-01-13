Nurgül Yeşilçay’ın dikkat çeken bakım sırrı: Saçlarımı haftada bir yıkıyorum

Saçlarını kıvırcık yapan Yeşilçay , "Bu yıkayana kadar olan bir model... Saçlarını da çok sık yıkayan birisi değilim. Saça, kendi yağı da lazım... Saçlarımı bazen 5 gün, bazen de 1 hafta sonra yıkarım. İnce detaylar var böyle" diyerek herkesi şaşırttı.

ÇEVREM TEPKİLİ!

Sosyal medya paylaşımları hakkında da konuşan Yeşilçay, "Sosyal medyayı kullanmaya bayılıyorum. Evdekiler de bu konuda çok uyumlular. Söylüyorum ve 'yapalım hemen' falan diyorlar. 'Yok ya bu ne deseler' yapmazsın ki zaten... Yakın çevremden de 'neden böyle şeyler yapıyorsun?' diyenler de oldu ama banane! Canım ne istiyorsa onu yaparım" diyerek gülümsedi.