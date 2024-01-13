Futbolcu Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı eşini öve öve bitiremedi: "Gurur duyuyorum"

Şükran Ovalı, geçtiğimiz Kuruçeşme'deki bir etkinlikteydi. 2024 mesajı veren Ovalı, "Zor bir süreç yaşadık ve yaşıyoruz. Umutlu olmak istiyoruz. Kötülerin ayyuka çıktığını gördükçe mutlu oluyorum. Can sıkıcı haberler var ama bu yıldan çok umutluyum.

Onun dışında gayet iyiyim ve annelik de iyi gidiyor" şeklinde konuştu. Eşi Caner Erkin'in 1.Lig lideri Eyüpspor'da oynaması hakkında da konuşan Ovalı, "Onunla gurur duyuyorum.