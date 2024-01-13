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Futbolcu Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı eşini öve öve bitiremedi: "Gurur duyuyorum"

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan Şükran Ovalı, eşini öve öve bitiremedi. Güzel oyuncu, “İşini çok seven bir futbolcu... Onunla gurur duyuyorum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Futbolcu Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı eşini öve öve bitiremedi: Gurur duyuyorum

Şükran Ovalı, geçtiğimiz Kuruçeşme'deki bir etkinlikteydi. 2024 mesajı veren Ovalı, "Zor bir süreç yaşadık ve yaşıyoruz. Umutlu olmak istiyoruz. Kötülerin ayyuka çıktığını gördükçe mutlu oluyorum. Can sıkıcı haberler var ama bu yıldan çok umutluyum.

Onun dışında gayet iyiyim ve annelik de iyi gidiyor" şeklinde konuştu. Eşi Caner Erkin'in 1.Lig lideri Eyüpspor'da oynaması hakkında da konuşan Ovalı, "Onunla gurur duyuyorum.

35 yaşında işini çok seven bir futbolcu... Bazen ona, 'Caner takımda 11 kişisiniz, tek yenilmedin' diyorum. Çünkü yenildiği zaman çok üzülüyor" ifadelerini kullandı.

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