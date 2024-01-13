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Berfu Yenenler'den samimi itraf: "Eser benim rakibim"

Berfu Yenenler, önceki gün bir davetteydi. Berfu, "Kendinize rakip gördüğünüz birisi var mı?" sorusuna ise, "Ben rekabeti çok severim. Başkalarının da iyi işler yapması beni hırslandırıyor. Eser en başta zaten... Tatlı rakip diyelim" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Berfu Yenenler’den samimi itraf: Eser benim rakibim

Berfu Yenenler, önceki gün bir davetteydi. Eşi Eser Yenenler'in evde çocuklara baktığını söyleyen Berfu, "Çok gururlandı, evden çıkmadan bana çiçek almış..." ifadelerini kullandı. Berfu, "Kendinize rakip gördüğünüz birisi var mı?" sorusuna ise, "Ben rekabeti çok severim. Başkalarının da iyi işler yapması beni hırslandırıyor. Yakın çevremle didişmeyi ve rekabete girmeyi daha çok seviyorum. Eser en başta zaten... Tatlı rakip diyelim" dedi. (Doğan SAVAŞ)


DİKKATLİ YAŞIYORUM
Son dönemde fit haliyle dikkat çeken İbrahim Selim önceki gün bir davete katıldı. Az uyku uyuduğunu söyleyen Selim, "Ben günde 3- 4 saat uyuyorum. Spor yapıyorum ve aslında dikkatli yaşıyorum Vitaminler kullanıyorum. Az uyumam sağlıksız, ama bana yetiyor" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)


İYİ Kİ DOĞDUN KOCAM!
10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Melis Sandal, 54. yaşına giren eşi Mustafa Sandal'ın doğum gününü kutladı. Sosyetik güzel, paylaşımında şunları belirtti: "Hayatıma kattığın her şey için sana minnettarım. İyi ki doğdun... Seni çok seviyorum kocam, nice güzel yaşlara..."


BOMBA GİBİ GELİYOR!
Ayşegül Aldinç, bu akşam Beylikdüzü'nde yine unutulmaz bir geceye imza atacak. 2024 yılında daha fazla sahnede yer alacağının müjdesini veren Aldinç yeni yılın ilk konserinde sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri büyüleyecek. Kendini daima yenileyen Aldinç, hem akla yerleşen hem de daima şaşırtan sahne performansıyla yine izleyenleri mest etmeye hazırlanıyor.



MERHABA İSTANBUL
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şevval Şahin, bu defa ayna karşısındaki pozlarıyla gündem oldu. Brezilya tatilinden dönen ve bir gece için özel hazırlanan Şahin, kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti. Gri arkadan fermuarlı bir pantolon giyen Şahin'in, yine çok tarzdı. Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in 'Merhaba İstanbul seni özledim' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.



YILLAR ÇABUK GEÇİYOR!
Müjde Uzman, Gökhan Türkmen'in Çatı Katı klibinde oynamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini sosyal medya hesabında paylaştığı bir post ile duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Türkmen'in yeni yayınlanacak şarkısı Bal'ın video klip setini ziyarete giden Uzman, klip yönetmeni Murat Joker ve Türkmen'le bir arada olduğu yeni fotoğrafı da paylaşarak "Üzerinden 10 yıl geçti mi?" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.


2024'E HAZIRIM
Phuket tatilinden dönen Rabia Soytürk, Kuruçeşme'de bir davetteydi. Phuket'teki renkli pozlarıyla çok konuşulan Soytürk, "Dinlendim... Tatil dönemindeyim. Orası yazdı, iyi geldi" dedi. 2024'te işlerine yoğunluk verdiğini dile getiren Soytürk, senaryo okuduğunu söyleyerek, "2024'e hazırım... Herkesi daha güzel bir yıl bekliyor" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)


DÜNYAYA AÇILIYOR
Den Ze, yeni teklisi "Güzel Değil"i dinleyicileriyle buluşturdu. Başarılı sanatçı, "Güzel Değil" ile Anadolu'nun kapılarını dünyaya açıyor. Den Ze şarkısı için, "Gaziantep'te doğup büyüyüp, Avrupa ve Amerika'da yaşayarak her kültürü içtenlikle benimseyince, bu kültürler doğal bir biçimde iç içe geçiyor" sözlerini kullandı.


YENİ YILA HIZLI GİRDİ!
Semicenk'ın yeni projesi 'Şalteri Kapattım' müzikseverlerle buluştu. 2023 yılında seslendirdiği şarkılar ile rekorlara imza atan Semicenk, 2024 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Başarılı sanatçı yeni çıkardığı şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını attı. Şarkı, klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yayınlandı.


SÜRPRİZ ETKİNLİK
"Kardeşlerim" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar. Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur.

BEKLENMEDİK OLAYLAR!
Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar. Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.

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