Berfu Yenenler'den samimi itraf: "Eser benim rakibim"



BOMBA GİBİ GELİYOR!

Ayşegül Aldinç, bu akşam Beylikdüzü'nde yine unutulmaz bir geceye imza atacak. 2024 yılında daha fazla sahnede yer alacağının müjdesini veren Aldinç yeni yılın ilk konserinde sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri büyüleyecek. Kendini daima yenileyen Aldinç, hem akla yerleşen hem de daima şaşırtan sahne performansıyla yine izleyenleri mest etmeye hazırlanıyor.





MERHABA İSTANBUL

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şevval Şahin, bu defa ayna karşısındaki pozlarıyla gündem oldu. Brezilya tatilinden dönen ve bir gece için özel hazırlanan Şahin, kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti. Gri arkadan fermuarlı bir pantolon giyen Şahin'in, yine çok tarzdı. Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in 'Merhaba İstanbul seni özledim' notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.





YILLAR ÇABUK GEÇİYOR!

Müjde Uzman, Gökhan Türkmen'in Çatı Katı klibinde oynamasının üzerinden 10 yıl geçtiğini sosyal medya hesabında paylaştığı bir post ile duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Türkmen'in yeni yayınlanacak şarkısı Bal'ın video klip setini ziyarete giden Uzman, klip yönetmeni Murat Joker ve Türkmen'le bir arada olduğu yeni fotoğrafı da paylaşarak "Üzerinden 10 yıl geçti mi?" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.



2024'E HAZIRIM

Phuket tatilinden dönen Rabia Soytürk, Kuruçeşme'de bir davetteydi. Phuket'teki renkli pozlarıyla çok konuşulan Soytürk, "Dinlendim... Tatil dönemindeyim. Orası yazdı, iyi geldi" dedi. 2024'te işlerine yoğunluk verdiğini dile getiren Soytürk, senaryo okuduğunu söyleyerek, "2024'e hazırım... Herkesi daha güzel bir yıl bekliyor" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)