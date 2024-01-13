Berfu Yenenler'den samimi itraf: "Eser benim rakibim"

YENİ YILA HIZLI GİRDİ!
Semicenk'ın yeni projesi 'Şalteri Kapattım' müzikseverlerle buluştu. 2023 yılında seslendirdiği şarkılar ile rekorlara imza atan Semicenk, 2024 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Başarılı sanatçı yeni çıkardığı şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını attı. Şarkı, klibiyle beraber tüm dijital platformlarda yayınlandı.
SÜRPRİZ ETKİNLİK
"Kardeşlerim" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar. Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur.
BEKLENMEDİK OLAYLAR!
Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar. Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.