Afra Saraçoğlu'ndan samimi itiraf: "Öfkemi biraz kontrol edebilmeyi öğrendim"

Hem aşk hayatı hem de oyunculuğu ile ön planda Afra Saraçoğlu, iş birliği yaptığı bir şampuan markasınnın etkinliğinde boy gösterdi. "Marka ile yollarımız geçtiğimiz yıl kesişti...
Hem aşk hayatı hem de oyunculuğu ile ön planda Afra Saraçoğlu, iş birliği yaptığı bir şampuan markasınnın etkinliğinde boy gösterdi. "Marka ile yollarımız geçtiğimiz yıl kesişti...
Birlikte çalışmak çok keyifliydi ve iyi ki de devam ettik" diyen Saraçoğlu, "Saçınızla oynamayı seviyor musunuz?" sorusuna, "Çok seviyorum. Bir ara sarı renk yapmıştım. Proje gelirse, saçımı değiştirmeye açığım. Kendimi farklı görmek hoşuma gidiyor" yanıtını verdi.
ÖZEL KONULARA GİRMEDİ!
Bu sene oynadığı dizide 'Seyran' karakterine hayat veren Saraçoğlu, "Rolünüz size neler kattı?" sorusuna, "Öfkemi biraz kontrol edebilmeyi öğrendim. O konuda biraz kontrolsüzdüm.
Bu rolüm bana kafada kurmamayı öğretti" cevabını verdi. Mert Ramazan Demir'den ayrılan güzel oyuncu, ilişki sorularına, "Özel konulara girmeyelim" diyerek, cevap vermedi.