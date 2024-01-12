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Yalnızlık canına tak etti! Ece Sükan yeni yılda aşk istiyor

Son olarak Çağatay Ulusoy’la kısa bir birliktelik yaşadığı konuşulan Ece Sükan, bir süredir devam eden yalnızlığını 2024 yılında bitirmek istiyor. İşte detaylar...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Yalnızlık canına tak etti! Ece Sükan yeni yılda aşk istiyor

Manken ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün Etilerde objektiflere yansıdı. Bir süpermarketten mutfak alışverişi yapan Sükan, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Yeni yıla ailesiyle birlikte girdiğini söyleyen Sükan, "2024'ü sakin karşıladık. Annemlerle birlikteydim. Daha sonra arkadaşlarıma uğradım. Çünkü hepimiz için çok yoğun bir dönemdi.



Negatif bir enerji vardı" diye konuştu. 2024 yılı için yeni radikal kararlar alıp almadığı sorulan güzel oyuncu, "Radikal kararlar demeyelim ama uyku düzenimi daha iyi yapacağım. Birkaç gitmek istediğim kursa gideceğim. Yeni yılda asla şunu yapmam dediğim bir şey yok" diye yanıt verdi.

"KURALLARIM YOK"
Televizyon ile ilgili bir şeyler yapacağını da açıklayan Sükan, "Oyunculuk anlamında işler olacak. Tek bir tipleme, tek bir karakter değil, derinlikli işlerde yer almak istiyorum" dedi. Sükan, "Türkan Şoray kurallarınız var mı?" şeklindeki soruya ise gülerek "Yok" yanıtını verdi. Son olarak Çağatay Ulusoy ile kısa bir dönem aşk yaşayan Sükan, "Bu yıl aşk olacak mı?" sorusuna, "Olacak bu yıl..." diyerek karşılık verdi.

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