Yalnızlık canına tak etti! Ece Sükan yeni yılda aşk istiyor

Manken ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün Etilerde objektiflere yansıdı. Bir süpermarketten mutfak alışverişi yapan Sükan, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Yeni yıla ailesiyle birlikte girdiğini söyleyen Sükan, "2024'ü sakin karşıladık. Annemlerle birlikteydim. Daha sonra arkadaşlarıma uğradım. Çünkü hepimiz için çok yoğun bir dönemdi.





Negatif bir enerji vardı" diye konuştu. 2024 yılı için yeni radikal kararlar alıp almadığı sorulan güzel oyuncu, "Radikal kararlar demeyelim ama uyku düzenimi daha iyi yapacağım. Birkaç gitmek istediğim kursa gideceğim. Yeni yılda asla şunu yapmam dediğim bir şey yok" diye yanıt verdi.