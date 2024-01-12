Görünce dayanamadı! Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay’dan dikkat çeken hamle

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm"de Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı. Sarıkaya'nın, Mert Demir'in Eylül ayında çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyaya düşünce dedikodu kazanı iyice alevlenmişti. Sarıkaya, son olarak katıldığı bir törende hem aşk hem vokal iddialarına yanıt vermişti.
Ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğrulamıştı. "Aşk iddialarına ne cevap verirsiniz?" sorusunun yanıtı ise "Durun bakalım" olmuştu.
Sarıkaya'nın son hamlesi ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya adının aşk dedikoduların karıştığı Mert Demir'in bir paylaşımına yorum yaptı. Selfilerini paylaşan Demir'e, Sarıkaya'nın yorumu "Çilli bom" oldu.