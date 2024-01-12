Görünce dayanamadı! Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay’dan dikkat çeken hamle

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm"de Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı. Sarıkaya'nın, Mert Demir'in Eylül ayında çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyaya düşünce dedikodu kazanı iyice alevlenmişti. Sarıkaya, son olarak katıldığı bir törende hem aşk hem vokal iddialarına yanıt vermişti.