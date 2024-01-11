Futbolcu Yusuf Yazıcı’dan sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Milyonluk saat aldı

İlişkilerinin başladığı günden itibaren mutlu bir birliktelik sürdüren ve magazin basınında parmakla gösterilen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aşkı doludizgin devam ediyor.

Sevgilisi Yazıcı'nın Lille'de top koşturmasından dolayı, Türkiye- Fransa arası mekik dokuyan Melisa Aslı Pamuk , ne işlerini aksatıyor ne de aşkından ödün veriyor. Son dönemde yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü çift, konuyla ilgili sessizliğini hala koruyor.

425 BİN TL ÖDEDİ!

Öte yandan aşklarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, birbirlerine karşılıklı jestler de yapıyor. Yeni yıl için sevgilisi Pamuk'a lüks bir hediye alan Yazıcı, adeta kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü bir saat markası sevgilisine bir hediye alan Yazıcı, bu saat için 13 bin Euro yani yaklaşık olarak 425 bin TL ödedi. Pamuk ise sosyal medyadan yeni saatini sergiledi.