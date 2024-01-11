Burcu Esmersoy Küba’ya gitti! Havana’da birbirinden güzel pozlar verdi

İlerleyen yaşına rağmen güzelliği ve düzgün fiziğiyle herkesi büyüleyen Burcu Esmersoy , 2024 yılına da hızlı girdi. Birçok ünlü markayı peşinden koşturan Esmersoy, yeni yılda da birçok anlaşmaya imza attı.

RENGARENK BURCU!

Ünlü isim, 4 milyon 300 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımından en az 65 bin TL alacağı konuşulmuştu. Organizasyonlarda yapacağı sunuculuk ve moderatörlükten ise yeni yılda 25 bin dolar (725 bin TL) kazanacağı iddia edilmişti. Esmersoy, yeni yıldaki ilk startını ise Küba'da verdi. Bir gözlük markasıyla anlaşma imzalayan Esmersoy, Havana'da birbirinden güzel pozlar verdi. Sosyal medyada renkli paylaşımlar yapan Esmersoy, beğeni topladı.