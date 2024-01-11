Aşkın rotası Kuzey! Umut Evirgen ve Alina Boz, balayına gitti

Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti. Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti.

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası... Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti.