Abdülkerim Bardakçı, dostlarıyla buluştu! Futbolcu sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi

RENKLİ GÖRÜNTÜLER! Tayland tatiline çıkan Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi. Soytürk'ün fiziğine ve filli pozlarına binlerce beğeni yağdı. Soytürk bu anları, "En güzel günümdü" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncuya, "Çok güzel, doğa sana iyi geliyor" ve "Muhteşemsin" gibi birçok yorum geldi.

BURAY'IN 'İNCİ'Sİ Buray, kısa bir süre önce dinleyici ile buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü, ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde "İnci" isimli şarkıya çekti. Sözleri Gözde Ançel'e, müziği Buray' ait olan İnci'nin video klibi, YouTube ve müzik kanallarındaki yerini aldı.

PROVAYA KÖPEĞİYLE GELDİ Oyuncu Emre Kınay, geride bıraktığımız gün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Köpeği ile birlikte bir restorandan çıkan, "Bugün provamız vardı. Onun için oyuncu arkadaşlarla buluştuk" dedi. Köpeğinin kıyafetini soran muhabirlere, "Evet, hala yeni yıldan çıkamadı" esprisi yaptı.

BEKLENMEDİK İTTİFAK "Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır. - Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.





YENİ DÖNEM!

Attığı bir imza sonucu tüm mal varlığını kaybeden Gülayşe, Ateş Kuşları'yla beraber yeni bir ev arayışına sürükleniyor. Bu durum, dizinin ana hikayesine farklı bir boyut kazandıracak ve izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak. Genişleyen oyuncu kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek olan Ateş Kuşları, yeni ve gelişen hikayesiyle çok konuşulacak.

KADRO GENİŞLİYOR!

- Diziye 'Çelik' karakteriyle Şahin Çelik, 'Seyfi' karakteriyle Mustafa Kırantepe, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban ve 'Su' karakteriyle Simay Eşme dahil oluyor. Başarılı oyuncular, diziye taze bir soluk getirecek ve hikayenin gidişatına yeni dinamikler katacak.