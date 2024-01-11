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Abdülkerim Bardakçı, dostlarıyla buluştu! Futbolcu sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi

Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da yakın dostlarıyla bir araya gelerek birlikte yemek yedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Abdülkerim Bardakçı, dostlarıyla buluştu! Futbolcu sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi

Galatasaray'ın başarılı ismi Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yakın dostlarıyla bir araya gelen Bardakçı, birlikte yemek yedi. Özellikle Galatasaraylı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği başarılı isim, bu ilgiye kayıtsız kalamayıp yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirip, ayaküstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.


LÜBNAN ÇIKARMASI
Dilan Çıtak, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen Mr. Lebanon 2024 Ödül Töreni'ne damga vurdu. Orta Doğu'nun en büyük töreninden biri olan geceye Türkiye'den katılan tek isim olan şarkıcı, son parçası "Kasko" ile ödül aldı. Gecede Orta Doğu'nun popüler ismi Haifa Wehbe'den sonra izleyici karşısına çıkan Çıtak, hem Lübnan halkı hem de basının ilgi odağı oldu. Organizasyonda sadece Wehbe ve Çıtak, şarkılarını seslendirdi.


"AŞIK OLMAM LAZIM!"
Yıldız Tilbe önceki gün Etiler'deydi. Tilbe, "Bundan sonra iki ayda bir klip çıkaracağım. Eskisi gibi aşk şarkıları yapmak için aşık olmam lazım tabii ki... Boş kafayla olur mu hiç, sevgiyi anlatmak için sevgi lazım" diyerek samimi açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin, "Neden aşık olamıyorsunuz?" sorusuna Tilbe "Nasıl olsun! Yaş olmuş 60... Şaka bir yana aşkın yaşı yok, kendime karşı çıkamayacağım bir şey olursa zaten olur ama şu an öyle bir şey yok" diyerek cevap verdi.


RENKLİ GÖRÜNTÜLER!
Tayland tatiline çıkan Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi. Soytürk'ün fiziğine ve filli pozlarına binlerce beğeni yağdı. Soytürk bu anları, "En güzel günümdü" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncuya, "Çok güzel, doğa sana iyi geliyor" ve "Muhteşemsin" gibi birçok yorum geldi.


BURAY'IN 'İNCİ'Sİ
Buray, kısa bir süre önce dinleyici ile buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü, ''Al Senin Olsun Dünya''nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde "İnci" isimli şarkıya çekti. Sözleri Gözde Ançel'e, müziği Buray' ait olan İnci'nin video klibi, YouTube ve müzik kanallarındaki yerini aldı.


PROVAYA KÖPEĞİYLE GELDİ
Oyuncu Emre Kınay, geride bıraktığımız gün Maslak'ta objektiflere yansıdı. Köpeği ile birlikte bir restorandan çıkan, "Bugün provamız vardı. Onun için oyuncu arkadaşlarla buluştuk" dedi. Köpeğinin kıyafetini soran muhabirlere, "Evet, hala yeni yıldan çıkamadı" esprisi yaptı.


BEKLENMEDİK İTTİFAK
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

- Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.


YENİ DÖNEM!
Attığı bir imza sonucu tüm mal varlığını kaybeden Gülayşe, Ateş Kuşları'yla beraber yeni bir ev arayışına sürükleniyor. Bu durum, dizinin ana hikayesine farklı bir boyut kazandıracak ve izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak. Genişleyen oyuncu kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek olan Ateş Kuşları, yeni ve gelişen hikayesiyle çok konuşulacak.

KADRO GENİŞLİYOR!
- Diziye 'Çelik' karakteriyle Şahin Çelik, 'Seyfi' karakteriyle Mustafa Kırantepe, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban ve 'Su' karakteriyle Simay Eşme dahil oluyor. Başarılı oyuncular, diziye taze bir soluk getirecek ve hikayenin gidişatına yeni dinamikler katacak.



"İYİ DEĞİLİM"
Elif Turan, 7 yılı aşkın bir sürenin ardından yayınladığı yeni teklisi "İyi Değilim"in tanıtımını, Bodrum'daki bir mekanda, sahne orkestrası ile birlikte yaptı. Turan, iki saate yakın sahnede kaldı. Yeni teklisi "İyi Değilim"i üç kere yoğun istek üzerine seslendiren Turan, kendi şarkılarının yanı sıra pek çok şarkı seslendirdi.


EUROVISION HAYALİ!
Doğuş, uzun bir aradan sonra Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden sanatçı, "İki oğlum da müziğe karşı çok yetenekli... Anneleri, oğullarımızdan birinin Azerbaycan'ı Eurovision'da temsil etmesini istiyor. Benim hayalimdi ama olmadı. Ben gidemedim oğullarım gitsin" dedi.

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