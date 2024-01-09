Seda Sayan’ın estetikleri olay oldu! Sayan’dan samimi itiraf: “Bakımlı kadınım”

Ardından geçtiğimiz günlerde de göğüs dekoltesi tarafına sünnet derisi sıvısı enjekte ettiren Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Cilt altına iğneyle yapılan operasyon ve yaralar için harika bir şey... Bunu çok yaptıran var ama tek söyleyen benim... Yaptıramayan da varsa gelsin, ona da yaptırırım. Belki üçüncü kez yine ellerime yaptırabilirim. Çünkü ben bakımlı bir kanıdım"

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