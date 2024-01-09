Seda Sayan’ın estetikleri olay oldu! Sayan’dan samimi itiraf: “Bakımlı kadınım”

Çağlar Ökten, önceki gün Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldı. Ökten, sahne performansını sergilemeye eşi Seda Sayan ile birlikte geldi. Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak Kasım ayında yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirmişti.
Ardından geçtiğimiz günlerde de göğüs dekoltesi tarafına sünnet derisi sıvısı enjekte ettiren Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Cilt altına iğneyle yapılan operasyon ve yaralar için harika bir şey... Bunu çok yaptıran var ama tek söyleyen benim... Yaptıramayan da varsa gelsin, ona da yaptırırım. Belki üçüncü kez yine ellerime yaptırabilirim. Çünkü ben bakımlı bir kanıdım"