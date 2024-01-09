PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Seda Sayan'ın estetikleri olay oldu! Sayan'dan samimi itiraf: “Bakımlı kadınım”

Yüzüne ve göğsüne sünnet derisi sıvısı enjekte ettiren Seda Sayan, işlemlere doymuyor. Sayan, bu kez de ellerine aynı operasyonu yaptıracak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Seda Sayan’ın estetikleri olay oldu! Sayan’dan samimi itiraf: “Bakımlı kadınım”

Çağlar Ökten, önceki gün Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldı. Ökten, sahne performansını sergilemeye eşi Seda Sayan ile birlikte geldi. Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak Kasım ayında yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirmişti.

Ardından geçtiğimiz günlerde de göğüs dekoltesi tarafına sünnet derisi sıvısı enjekte ettiren Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Cilt altına iğneyle yapılan operasyon ve yaralar için harika bir şey... Bunu çok yaptıran var ama tek söyleyen benim... Yaptıramayan da varsa gelsin, ona da yaptırırım. Belki üçüncü kez yine ellerime yaptırabilirim. Çünkü ben bakımlı bir kanıdım"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA