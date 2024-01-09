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Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşı İnanç Konukçu'ya yumruk attı

Birce Akalay ile eğlenen Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attı. Akalay, başını duvara vurdu. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:05
Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attı

Nejat İşler, gece hayatında yaşadığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

İddiaya göre alkolün etkisiyle Konukçu'yu tanıyamayan İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı. Çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.

Mekan çıkışı konuşan Konukçu, "Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Ağabeyim bana kızar. Ben sadece ağabeyime sinirlenirim. Ben içime atarım. Ağabeyim bana kızar ama..." diyerek olayı kabul etti.

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