Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attı

Mekan çıkışı konuşan Konukçu, "Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Ağabeyim bana kızar. Ben sadece ağabeyime sinirlenirim. Ben içime atarım. Ağabeyim bana kızar ama..." diyerek olayı kabul etti.

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